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拜登計畫擴大學校免費午餐 900萬兒童受惠

編譯孫梁、陳韻涵／綜合報導
賓州匹茲堡的一所幼兒園內，四歲的艾冰恩領用免費午餐。(美聯社)
賓州匹茲堡的一所幼兒園內，四歲的艾冰恩領用免費午餐。(美聯社)

拜登總統28日宣布擴大學校免費午餐計畫，這是企盼2030年實現消除飢餓和增加健康餐食目標的國家新戰略一環，引起支持與反對聲浪，此雄心計畫能否行得通，還有考驗，拜登28日在白宮說：「我們做得到。」

消除飢餓是聯合國訂立的17項永續發展目標(SDGs)之一，希望各國能在2030年前盡力達成。　

盼達成2030零飢餓目標

白宮召集公衛官員、私人企業和曾挨餓的國民與會，召開1969年來首次攸關飢餓、營養與健康的會議；拜登盼借助廣大私企夥伴的資金與設備協助，達成2030年零飢餓的目標。

拜登總統28日宣布擴大學校營養午餐規模，期使2030年達到全國零飢餓目標。（美聯...
拜登總統28日宣布擴大學校營養午餐規模，期使2030年達到全國零飢餓目標。（美聯社）

8月糧食價格比7月增0.7%，比去年同期漲13.5%，糧價飆升是民主黨肩負的政治責任。

拜登說：「計畫至少讓900萬名兒童在校獲得免費午餐，這是為所有兒童提供免費午餐的第一步。」

拜登對此計畫抱持樂觀態度，希望美國未來不再有兒童挨餓，且在兒童可取得更好、更健康的食物與廣闊戶外空間的情況下，讓飲食相關疾病消失；科學研究讓人們更了解飲食與疾病的關聯，政府欲藉推廣健康、營養飲食和運動，減少肥胖及飲食相關的糖尿病與高血壓等疾病。

1969年的飢餓論壇由尼克森總統主持，那場會議影響美國糧食政策議達半世紀，促成擴大糧食券(SNAP)計畫並提高婦嬰照顧(WIC)補助；但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)數據顯示，全美去年仍有10%的家庭糧食不穩定，可能因為缺錢或資源買食物而無法餵飽全家。

面臨正反兩方意見辯論

所有兒童在新冠肺炎疫情期間均可享用免費早、午餐，但農業部這項計畫在本學年開學後失效，國會不再延長；拜登盼恢復前述計畫，面臨正反兩方意見辯論。

聯邦眾院教育和勞工委員會的共和黨首席成員福克斯(Virginia Foxx)說：「為幫助最需要的人，要有意義地使用納稅錢，僅為兒童提供免費午餐無法發揮作用。」

支持官員則認為，國會要先擴大符合「社區資格」的學校，讓高度貧困社區的學校提供免費午餐給所有學生；目前符合「社區資格」的學校，是40%以上學生來自領取糧食券等社會福利的家庭；若資格門檻降到25%，獲得免費午餐的兒童將增加900萬人。

部分家庭表示，子女在疫情期間獲得免費午餐，但為所有學生提供免費午餐的計畫無須繼續。

有十個孩子的父親唐奈特(Bob Donnett)說，六個孩子去年在校吃免費午餐，「政府的慷慨是浪費，應援助最有需要的兒童，能自我滿足的家庭應自食其力。」

拜登 白宮 疫情

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