超級颶風伊恩撲向佛州 250萬人緊急撤離

佛州民眾準備大量的沙袋，因應伊恩颶風可能帶來的水患。（歐新社）

颶風 伊恩(Ian)27日侵襲古巴西部，讓整個古巴超過1000萬人口斷電之後，朝佛羅里達州推進，預估若吸飽墨西哥灣溫暖水氣，將增強為四級，風速達每小時130哩，預測路徑雖已轉南，離坦帕灣(Tampa Bay)較遠，但仍可能造成重大災情，目前約250萬人已撤離高風險的海岸區住家，各級學校也宣布停課。

伊恩颶風27日掃過古巴朝佛州而來，已成古巴不少災情。（歐新社）

佛州 南部已有街道遭洪水 淹沒

佛州南部這兩天已感受到伊恩颶風的強勁風雨，尤其是島礁(Keys)地區；時逢大潮，更讓某些街道及住宅區洪水氾濫；最新氣象預報把伊恩登陸時間提早到28日下午，佛州東南部全在警戒範圍，包括邁阿密戴德(Miami-Dade)及布勞沃德 (Broward) 等郡；佛州南部已出現街道遭洪水淹沒；同時發布的龍捲風警報，讓官員們敦促島礁區居民尋找掩體。

佛州民眾領取沙袋，防範伊恩颶風來襲。（美聯社）

「邁阿密先鋒報」27日報導，佛州大多地區發布颶風警報，某些沿海地區可能出現12呎狂浪；佛州中部已發布暴雨警告，未來幾天恐降下達24吋雨水；很多郡區學校已經停課，大規模停電也可能發生。

沙拉索他恐出現列入史冊洪水

國家颶風中心(NHC)27日下午5時預報指出，估計伊恩颶風直接衝擊致災地區，在邁爾斯堡(Fort Myers)到沙拉索他(Sarasota)之間；沙拉索他可能出現列入史冊的洪水。

佛州州長促注意安全 及早撤離

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)敦促強制撤離區民眾注意官方通知，及早撤離，以免為時太晚。

為防範伊恩颶風襲來襲，佛州已撤離沿海數百萬居民。（美聯社）

NHC警報指出，截至27日下午6時，伊恩颶風侵襲古巴後，位在蓬塔戈爾達(Punta Gorda)市南南西約210哩、乾龜群島(Dry Tortugas)南南西約45哩處的墨西哥灣海面上，仍是三級颶風，最大持續風速每小時120哩，暴風範圍140哩，目前以時速10哩往北推動。

颶風預報員警告，伊恩的路徑飄忽不定，各種導引因素都讓它的速度及行進有很大差異，有可能以傾斜角度入侵佛州。

伊恩颶風升級，佛州居民提早防範，希望減低災害。（美聯社）

早先預測是颶風以直線衝入坦帕灣，當地100年內未有颶風直接登陸。坦帕灣碰到暴風雨本就極為脆弱，因海平面上升，趨勢可能更惡化；過去百年間，當地人口爆增，近300萬人可能受災；坦帕市27日午間沙袋已經用光，沿海的坦帕總醫院(Tampa General)更堆起高八呎的屏障，嚴陣以待；NHC把颶風路徑預報南移後，受災區轉到沙拉索他，最慘光景可能不會出現在坦帕灣。

但NHC代局長羅姆(Jamie Rhome)仍警告，傾盆大雨加上仍在大潮期間，可能發生兇猛洪水，坦帕灣仍不算完全脫險。