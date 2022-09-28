國稅局11億兒童抵稅款 誤發給150萬人 410萬家庭沒領到補助

審計發現國稅局去年把11億元兒童抵稅款誤發給150萬不符資格者，卻未把37億元福利寄給410萬符合資格家庭。圖為印第安那州一位媽媽帶著兩個孩子在商場購物。(Getty Images)

財政部稅務總局監察長(TIGTA)27日公布審計報告指出，為因應新冠疫情 經濟挑戰，國稅局(IRS )在2021年發放的兒童抵稅金，準確率為98%，總計不當支付了11億元給150萬名不應獲得兒童抵稅(child tax credit)的納稅人；另有410萬個家庭符合兒童抵稅資格卻未收到款項，合計達37億元。

2021年3月由國會通過拜登總統簽署的紓困法案，擴大了兒童抵稅項目並授權每月支付；該款項自7月起，到2021年12月結束。IRS為此必須管理每月福利發放，為確保每個需要家庭獲得協助，考驗極大。政府官員和立法者普遍讚揚IRS的這項工作表現。

報告指稱，擴大兒童抵稅立法頒布後，IRS自2021年7月至12月共計發放了2億1690萬筆款項，總額為935億元。TIGTA對其中1億7890萬筆款項進行審查，確定IRS正確發放了1億7560萬筆，準確率達98%。但總共有330萬筆逾11億元，被送到了150萬名不該收到的納稅者手中。但有830萬筆總計37億元的款項沒有發送到410萬個符合資格的家庭。

報告指出，部分不當付款，有的發給了不符合資格的超齡兒童，有的則是不止一名納稅人都申報了同一名兒童。

IRS對此回應表示，一項電腦程式錯誤導致了部分問題，2021年在監察長指正錯誤時IRS即作出更正。許多收到了不應該收到款項的人，已被要求在2022年初提交的2021年納稅申報單償還這筆錢。

與此同時，2021年未收到兒童抵稅款項的符合資格家庭，可在其納稅申報單上申請全部金額；這群人包括那些沒有社會安全號碼、但有納稅者識別號碼的人。

IRS的官方回應指出，審計長報告顯示IRS的高準確率，國人透過IRS官網站、電話中心、郵件和當面活動等，普遍取得了兒童抵稅相關資訊。

這項報告是針對疫情期間政府龐大開銷的最新分析。勞工部 監察長上周曾表示，疫情期間的失業保險詐欺可能超過450億元。