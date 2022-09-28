我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

國稅局11億兒童抵稅款 誤發給150萬人 410萬家庭沒領到補助

記者胡玉立／綜合報導
審計發現國稅局去年把11億元兒童抵稅款誤發給150萬不符資格者，卻未把37億元福利寄給410萬符合資格家庭。圖為印第安那州一位媽媽帶著兩個孩子在商場購物。(Getty Images)
審計發現國稅局去年把11億元兒童抵稅款誤發給150萬不符資格者，卻未把37億元福利寄給410萬符合資格家庭。圖為印第安那州一位媽媽帶著兩個孩子在商場購物。(Getty Images)

財政部稅務總局監察長(TIGTA)27日公布審計報告指出，為因應新冠疫情經濟挑戰，國稅局(IRS)在2021年發放的兒童抵稅金，準確率為98%，總計不當支付了11億元給150萬名不應獲得兒童抵稅(child tax credit)的納稅人；另有410萬個家庭符合兒童抵稅資格卻未收到款項，合計達37億元。

2021年3月由國會通過拜登總統簽署的紓困法案，擴大了兒童抵稅項目並授權每月支付；該款項自7月起，到2021年12月結束。IRS為此必須管理每月福利發放，為確保每個需要家庭獲得協助，考驗極大。政府官員和立法者普遍讚揚IRS的這項工作表現。

報告指稱，擴大兒童抵稅立法頒布後，IRS自2021年7月至12月共計發放了2億1690萬筆款項，總額為935億元。TIGTA對其中1億7890萬筆款項進行審查，確定IRS正確發放了1億7560萬筆，準確率達98%。但總共有330萬筆逾11億元，被送到了150萬名不該收到的納稅者手中。但有830萬筆總計37億元的款項沒有發送到410萬個符合資格的家庭。

報告指出，部分不當付款，有的發給了不符合資格的超齡兒童，有的則是不止一名納稅人都申報了同一名兒童。

IRS對此回應表示，一項電腦程式錯誤導致了部分問題，2021年在監察長指正錯誤時IRS即作出更正。許多收到了不應該收到款項的人，已被要求在2022年初提交的2021年納稅申報單償還這筆錢。

與此同時，2021年未收到兒童抵稅款項的符合資格家庭，可在其納稅申報單上申請全部金額；這群人包括那些沒有社會安全號碼、但有納稅者識別號碼的人。

IRS的官方回應指出，審計長報告顯示IRS的高準確率，國人透過IRS官網站、電話中心、郵件和當面活動等，普遍取得了兒童抵稅相關資訊。

這項報告是針對疫情期間政府龐大開銷的最新分析。勞工部監察長上周曾表示，疫情期間的失業保險詐欺可能超過450億元。

IRS 疫情 勞工部

上一則

薪資趕不上通膨 勞工「財務富足感」創5年新低

下一則

通膨危及健康 6成民眾醫藥費吃緊 28%不敢看病

延伸閱讀

2019、2020聯邦所得稅逾期申報罰款 國稅局9月底退回

2019、2020聯邦所得稅逾期申報罰款 國稅局9月底退回
2019、2020年度聯邦所得稅 逾期申報罰款將退回

2019、2020年度聯邦所得稅 逾期申報罰款將退回
IRS將退回2019、2020年度所得稅逾期申報罰款

IRS將退回2019、2020年度所得稅逾期申報罰款
國稅局洩露12萬人IRA財務信息個資 緊急刪除

國稅局洩露12萬人IRA財務信息個資 緊急刪除

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。（路透）

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

2022-09-25 08:49
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」