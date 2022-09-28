我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

Medicare計畫B保費明年少3% 十年來首次調降

編譯孫梁／綜合27日電
由於阿茲海默新藥開支低於預期，數以百萬計民眾明年紅藍卡Part B的標準保費將降低3%至164.90元，自付額降至226元。圖為羅德島一醫院醫生照顧一名阿茲海默症患者。(路透)
由於阿茲海默新藥開支低於預期，數以百萬計民眾明年紅藍卡Part B的標準保費將降低3%至164.90元，自付額降至226元。圖為羅德島一醫院醫生照顧一名阿茲海默症患者。(路透)

聯邦醫療保險(Medicare)計畫Part B的保費明年將調降3%，為十年來首次降低，多數人每月將節省5.2元。在千百萬Medicare受益人經受一年的高通膨和Medicare保費今年大漲後，明年大多數人每月將為計畫B支付保費164.9元。

拜登總統27日在白宮宣布：「調降保費對千百萬依靠Medicare的老年人和殘障人而言，意味著他們在保證所需醫療服務的同時，口袋裡會有更多的錢。」

Medicare Part B是承擔看醫生和其他門診的費用，調降保費有助於部分抵銷去年Part B的保費上漲21.6元，保費去年調漲主要是因為阿茲海默症的新藥Aduhelm上市。Aduhelm藥去年的上市價為5萬6000元，使用該藥的病患需在醫生診所進行靜脈注射。Medicare管理部門今年初對Aduhelm藥的使用規定了嚴格限制，藥廠將該藥的價格腰斬一半。

阿茲海默新藥Aduhelm。(路透)
阿茲海默新藥Aduhelm。(路透)

Medicare與醫療補助計畫(Medicaid)服務中心(CMS)27日表示，Medicare支付Aduhelm藥的費用低於今年的預期，有助於增加Aduhelm藥的儲備，從而調低了2023年Part B的保費。明年Medicare其他服務的費用也低於預期，但CMS沒有說明更多細節。

除Medicare Part B的保費降低外，6600萬退休人員領取的社安福利明年還將增多，根據通膨率的生活費用調整，明年社安金支票的漲幅將是歷來最大，可能達9%至10%。

老年公民聯盟(The Senior Citizens League)的社安福利與Medicare政策分析師瑪麗·強森(Mary Johnson)說，她的醫療保險是靠Medicare，「Part B保費明年降低而社安金增多，在我們今後的一生中都可能再也不會遇到，將為生活困難的老年人增加數百元，可用來償還信用卡債、購買一年來捨不得買的食物，和對房屋與汽車進行早就該做的維修保養」。

保費 聯邦醫療保險

上一則

中俄發動訊息戰 Meta下架假帳號 相關訊息提供給FBI

下一則

暖化前線／航向冰川 小船周圍滿是浮冰

延伸閱讀

財長葉倫將卸職？白宮遭爆考慮期中選舉後改組

財長葉倫將卸職？白宮遭爆考慮期中選舉後改組
Medicare計畫B保費明年少3% 10年來首次調降

Medicare計畫B保費明年少3% 10年來首次調降
拜登痛批航空、銀行浮濫收費 推動新規定壓制通膨

拜登痛批航空、銀行浮濫收費 推動新規定壓制通膨
拜登川普2024再交鋒？兩黨支持者不挺：新血出戰較好

拜登川普2024再交鋒？兩黨支持者不挺：新血出戰較好

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。（路透）

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

2022-09-25 08:49
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」