Medicare計畫B保費明年少3% 十年來首次調降

由於阿茲海默新藥開支低於預期，數以百萬計民眾明年紅藍卡Part B的標準保費將降低3%至164.90元，自付額降至226元。圖為羅德島一醫院醫生照顧一名阿茲海默症患者。(路透)

聯邦醫療保險 (Medicare)計畫Part B的保費 明年將調降3%，為十年來首次降低，多數人每月將節省5.2元。在千百萬Medicare受益人經受一年的高通膨和Medicare保費今年大漲後，明年大多數人每月將為計畫B支付保費164.9元。

拜登總統27日在白宮宣布：「調降保費對千百萬依靠Medicare的老年人和殘障人而言，意味著他們在保證所需醫療服務的同時，口袋裡會有更多的錢。」

Medicare Part B是承擔看醫生和其他門診的費用，調降保費有助於部分抵銷去年Part B的保費上漲21.6元，保費去年調漲主要是因為阿茲海默症的新藥Aduhelm上市。Aduhelm藥去年的上市價為5萬6000元，使用該藥的病患需在醫生診所進行靜脈注射。Medicare管理部門今年初對Aduhelm藥的使用規定了嚴格限制，藥廠將該藥的價格腰斬一半。

阿茲海默新藥Aduhelm。(路透)

Medicare與醫療補助計畫(Medicaid)服務中心(CMS)27日表示，Medicare支付Aduhelm藥的費用低於今年的預期，有助於增加Aduhelm藥的儲備，從而調低了2023年Part B的保費。明年Medicare其他服務的費用也低於預期，但CMS沒有說明更多細節。

除Medicare Part B的保費降低外，6600萬退休人員領取的社安福利明年還將增多，根據通膨率的生活費用調整，明年社安金支票的漲幅將是歷來最大，可能達9%至10%。

老年公民聯盟(The Senior Citizens League)的社安福利與Medicare政策分析師瑪麗·強森(Mary Johnson)說，她的醫療保險是靠Medicare，「Part B保費明年降低而社安金增多，在我們今後的一生中都可能再也不會遇到，將為生活困難的老年人增加數百元，可用來償還信用卡債、購買一年來捨不得買的食物，和對房屋與汽車進行早就該做的維修保養」。