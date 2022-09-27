拜登減學貸 聯邦砸4000億 共和黨人批：史上最貴行政舉措

拜登總統宣布的減免學貸計畫，國會預算辦公室估計，聯邦在十年內將支出4000億元。(歐新社)

無黨派的國會預算 處(CBO)26日公布報告顯示，拜登 政府為部分美國人免除學貸的計畫，未來十年的費用預計達4000億元。

拜登總統上月宣布為年收入不到12萬5000元的人免除1萬元聯邦學貸，為領取裴爾助學金(Pell Grants)的人免學貸2萬元。

截止今年6月30日，全國4300萬人背負1兆6000億元的聯邦學貸；CBO表示，免學貸計畫將免掉約4300億元學貸。

疫情 期間暫停執行聯邦學貸的還本付息，該項政策經延長後將在8月底失效，最近拜登政府決定再度延長至12月底，CBO的報告認為，延長計畫的費用預計200億元。

在獲得聯邦政府直接學貸的群體中，近3700萬人符合免學貸資格，占背負學貸人數的95%，其中近半數人的學貸可被全部免掉。

CBO估計，近65%的借貸人至少領取了一項裴爾助學金，符合收入規定的人中90%有資格申請免除學貸。

拜登總統的免學貸計畫受到財政鷹派和共和黨人的批評，認為費用太高，「負責任的聯邦預算委員會」會長馬雅·麥吉尼斯(Maya MacGuineas)表示，免學貸的費用高得太離譜，可能是史上最昂貴的總統行政舉措。

但維權組織和進步派則要求拜登採取更大膽的行動，認為免學貸計畫是幫助低收入家庭和少數族裔，他們的學貸壓力更大，還款困難，參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)和民主黨國會參議員伊莉莎白·華倫(Elizabeth Warren)主張每人免除5萬元學貸。兩人26日聲明說，得益於拜登總統的歷史性免學貸計畫，千百萬中產階級有了喘息之機。

但舒默和華倫不贊成CBO報告的分析，說「疫情期間的暫停償付學貸和現在的學貸免除計畫，都表明政府可以而且必須加大對勞工階層的投入，而不是對億萬富翁的富人和企業。」他們說：「前總統川普和共和黨人給大公司減稅2兆元，但拜登總統與他們不同，是通過免除學貸來減輕中產階級的負擔。免學貸的近90%資金是給了年收入不到7萬5000元的家庭。」