聯準會升息抗通膨 美元大幅升值 全球都「受災」

聯準會調漲利率對抗通膨，美元一路升值，兌人民幣的匯率已破「7」。(Getty Images)

受到聯準會升息 及國際局勢影響，美元大幅升值，已達本世紀初以來首見的新高；這種情勢固然是許多民眾的利多，但是開發中國家經濟、財政通膨壓力沉重，甚至面臨飢餓危機。

紐約時報在報導中舉例，美元升值的結果是，同樣是12英鎊一罐的英國茶葉，去年要16.44美元，現在只要13.03美元；50歐元一盒的比利時巧克力，去年要58.5美元，現在只要48.32美元。

這是美國人的利多，卻是其他國家的災難，例如100美元一桶的石油 ，去年相當於1572埃及鎊、11萬7655韓圓、4萬1244奈及利亞奈拉；但是現在卻要1950埃及磅、14萬3158韓圓、4萬3650奈及利亞奈拉。

美元升值的主因，在於聯準會大舉升息，緊縮貨幣政策；以及從新冠疫情到供應鏈危機及俄羅斯入侵烏克蘭的局勢動盪，美國相對上經濟依然蓬勃熱絡，讓本已代表穩定及避險的美元更加搶手，市場需求大增致美元升值。

全世界所有的交易活動中，40%牽涉到美元，各國政府及企業為舉債而發行的債券普遍以美元計價，大宗物資的貿易普遍以美元結算。

這也讓許多國家苦於美元升值，因為不論當初舉債時的美元匯價為何，國家都必須以票面上的美元進行支付，在阿根廷、埃及、肯亞等國，政府本已債台高築，美元升值無異雪上加霜。

所謂「大宗物資」，則包括石油、天然氣、小麥、玉米、黃豆等，美元升值，讓這些以美元交易的物資在美國以外的地方相當於大幅漲價。

當前印尼就因燃料價格上漲而引發示威抗議；但是在奈及利亞、索馬利亞等糧食難以自給的國家，這是一場會造成飢餓危機的災難。

儘管這一連串後果相當程度上由聯準會造成，但是經濟學者普遍認同，如果聯準會坐視美國的通膨失控，只會為全世界帶來更可怕的災難。

於是學界討論的議題，為聯準會的升息是否過猛，對全世界各國帶來衝擊；前聯準會主席葛林斯潘(Alan Greenspan)就曾表示，他國經濟壓力增加時，美國想要免於衝擊是「不可能的」。