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OECD大幅下修經濟成長預估 明年調降至2.2%

編譯任中原／綜合26日電
經濟合作發展組織（OECD）將2023年全球經濟成長率從2.8%大幅下修到2.2%。（美聯社）
經濟合作發展組織（OECD）將2023年全球經濟成長率從2.8%大幅下修到2.2%。（美聯社）

經濟合作發展組織（OECD）26日公布最新全球經濟預估，今年成長率仍維持在3%，但2023年則從2.8%大幅下修到2.2%，主因能源及通膨危機可能將各大經濟體推入衰退。幾乎所有G20國家明年的預估成長率都被調低，尤以歐洲為最，只有印尼溫和上修。

OECD現在預測2023年的全球總產值，比俄羅斯入侵烏克蘭之前減少2.8兆美元。秘書長柯曼在聲明中指出，許多經濟體經濟成長停頓，經濟指標預示成長趨緩的時間將拖長。歐洲經濟展望尤其悲觀，OECD預測歐元區今年經濟成長3.1%，但明年預估成長率由1.7%大幅下修到僅剩0.3%，而且至少會經歷一段時期的衰退。明年德國全年經濟可能萎縮0.7%；能源供給若再受到更大干擾，將進一步打擊經濟成長並推升通膨，使許多歐洲國家都陷入衰退。

美、中兩國經濟預估也遭下修，美國將因為聯準會（Fed）快速升息，導致經濟滑坡，預估今、明兩年經濟分別成長1.5%及0.5%；中國由於堅持「清零」政策，今年預估成長率下修到3.2%；但由於政府採取刺激經濟措施，預料明年將成長4.7%，但仍比上次預估少0.2個百分點。印尼明年預估將成長4.8%，比6月時的預測微增0.1個百分點。

OECD指出，「通膨已經擴散到許多經濟體。大部分主要經濟體都必須進一步升息，以抑制通膨預期，並確保通膨壓力持久性下降」；OECD並預測明年大部分主要央行的政策利率都將超過4% 。

對於多國政府採取的支持家庭與企業計畫，OECD認為援助措施應針對最需要協助的群體，而且應是暫時性措施，以免使政府負債益發惡化。

OECD強調，最新經濟預測圍繞諸多「重大不確定性」。OECD假定新冠疫情不會再發生大流行，俄烏戰不會升高或擴大範圍，以及能源市場壓力趨緩。

來源：Arirang News

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