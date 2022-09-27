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3大指數齊重挫 道瓊跌進熊市 史指今年新低 那指連五日下滑

記者張大仁、編譯陳韻涵／綜合報導
受聯準會升息及通膨影響，美股三大指數全部重跌，專家表示都已進入熊市。（路透）
受聯準會升息及通膨影響，美股三大指數全部重跌，專家表示都已進入熊市。（路透）

利率飆升、全球貨幣震盪，以及市場對於全球衰退的憂慮加深下，美國三大股市指數26日齊走黑，史坦普500指數(S&P 500)創2022年收盤新低，那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite Index)連五日下滑，道瓊工業平均指數(DJI)更跌進熊市。

史指26日下跌38.19點或1.03%至3655.04點，跌破6月收盤低點3666.77點；盤中一度跌至3644.76點，距2022年盤中低點3636.87點不到八點。

道瓊工業指數26日下跌329.6點或1.11%至2萬9260.81點，在收盤前加速下跌，較1月4日收盤高點下跌約20.4%，跨過從前波高點回檔20%的熊市門檻，為兩年半前新冠疫情爆發初期以來首度跌進熊市；在此之前，史坦普500指數與那斯達克指數都已陷入熊市。

那斯達克綜合指數當天下跌65點或0.6%，來到1萬802.92點，這是該指數連續第五日下挫。

英鎊兌美元 一度跌至歷史新低

英鎊兌美元跌至歷史新低，一度下跌4%至歷史低點1.0382美元；聯準會積極升息，加上英國宣布減稅，導致美元飆升，歐元兌美元匯率跌至2002年來最低水準；美元飆升可能會損害美國跨國企業的獲利，也會嚴重破壞全球貿易，因為大部分以美元交易。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)在報告中寫道：「美元強勢在歷史上導致某種金融或經濟危機。」

債券殖利率飆升，10年期美國國債殖利率一度突破3.9%，為2010年以來最高水準；此外，對聯準會政策特別敏感的二年期國債殖利率也漲逾4.3%，為2007年以來最高水準。

升息聲不斷 世界經濟恐陷衰退

聯準會官員暗示今年剩下兩場決策會議還會大幅升息，而且明年不會降息；投資人擔憂聯準會升息過猛，歐元區、瑞士及英國等國央行紛紛跟進，原本就顯現降溫跡象的世界經濟可能陷入衰退。

新任波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯(Susan Collins)26日演講時說，為壓制通膨，貨幣政策有必要進一步緊縮，過程中部分民眾可能丟掉飯碗。

美國石油指標西德州中質原油(WTI)收於76.71元，下跌2.58%，創下1月3日以來該商品的最低結算價。布倫特原油下跌2.43%收86.06元，稍早曾低至83.81元，為1月13日以來最低。

指數 殖利率 聯準會

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