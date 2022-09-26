肉食「選擇題」？通膨一路狂飆 吃牛只好改吃雞

通膨居高不下，百物齊漲，肉價更貴，許多人花不起錢，改變飲食習慣，減少肉食。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)採訪消費者，看通膨如何影響民眾日常的飲食習慣，許多人表示外出用餐的頻率因此減少、肉品消費降低、不得不放棄奢侈品消費等，不少人對於未來感到憂心忡忡。

勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)公布的數據表明，過去一年的食物價格飆升11.4%，是自1979年5月以來最大幅度的年度增長率。

市調公司IRI 7月的數據顯示，因應通膨，消費者轉往購買一般品牌商品，泰森食品(Tyson)等知名品牌已經注意到原本購買牛肉的消費者改買雞肉；連鎖餐飲集團Applebee's、IHOP的報告顯示更多高收入消費者轉往更平價的餐廳用餐；部分消費者外出用餐的次數減少，或完全不上餐館。

對於原本就經濟拮据的人群來說，通膨更代表可能陷入糧食不足(food insecurity)的危機。根據農業部 (USDA)統計，去年全美約10.2%的家庭處於糧食不足狀態，略低於2019、2020年的10.5%。

消費者為了生活紛紛做出調整，也有人不得不放棄生活中的小確幸。

麗莎·奧特曼(Lisa Altman)過去不需要為了三餐成本煩惱，但收入減少加上通膨逼迫她做出改變，現在她將每周的購物預算 控制在100元到125元左右。他們一家現在只能減少肉類主餐，吃更基本的食物。

卡蘿·埃爾曼(Carol Ehrman)平時喜歡烹飪，但食材成本上漲已讓她感到負擔，「當每一樣材料都上漲時，總花費就會增加。」

半年前，埃爾曼開始意識到必須改變購物習慣，為了減少即時成本，她不再像過往頻繁地大肆採買，現在她四處比價，不買牛肉，改買盒裝紅酒，不再舉辦晚餐派對，改煮更簡易的料理。

埃爾曼甚至不再準備手工番茄醬等基本食材，由於成本太高，只得用更便宜的現成調味料，「我知道我可以做更健康的料理，而且現做的味道總是更好，但那些新鮮的食材現在太貴了。」

從前她與丈夫享受生活小確幸的日子已遠去，埃爾曼感嘆：「現在我一點都不享受，這真的令人難過。」