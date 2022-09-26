千禧世代的「50歲退休美夢」比預期還要難

千禧世代在職場工作，都希望多存錢，50歲就退休，但實際上不易。(美聯社)

生於1981年至1996年的千禧世代在大蕭條時期進入職場，現在正試圖駕馭人生。比起上一代，他們大多無法靠傳統途徑買房致富，但目睹重大經濟轉變等不確定性，他們的生活態度與上一代明顯呈現世代差異。儘管父母大多計畫60多歲退休 ，但千禧世代很多人希望在50歲左右實現財務獨立、退休做自己喜歡的事。只是，研究報告和理財專家都指出，理想與現實之間有一段不小差距。

33歲的帕特爾(Devangi Patel)在亞特蘭大郊外一家大型醫療中心擔任心胸麻醉師兩年，她的目標是在50歲時辭掉工作。她說：「我希望可以不再為錢工作，而是為快樂而工作。這就是我的美國夢。」不過，要實現目標，比帕特爾預期的難。

賓州認證理財規畫師萊曼(Christopher Lyman)表示，他從不勸阻客戶這麼想，但會提醒客戶看到現實面：想在50歲以前實現財務獨立，可能得存下50%到60%的薪水；「需要儘量多儲蓄 和少開銷，而且兩點都要儘快做到。」

「韋萊韜悅」(Willis Towers Watson)諮詢公司退休顧問兼財務健康負責人斯姆雷切克(Mark Smrecek) 表示，與他共事的大多數千禧世代其實沒有能力為50歲財務獨立的理想存夠錢；考慮到他們的生活成本和嚮往的生活方式，這種理想不切實際。

今年，該公司全球福利態度調查(Global Benefits Attitudes Survey)顯示，36%各行業千禧世代勞工存下收入的5%或更少，但希望存更多；26%從自己的401(k)借款，25%從401(k)提出資金。52%表示預計在65歲之前退休。

千禧世代 儲蓄還不夠

美國教師退休基金會(TIAA)2022年退休遠見調查(Retirement Insights Survey)也呈現類似觀點；31%的30至39歲的人對自己的計畫退休能力有高於平均水平的信心。25到29歲年輕千禧一代最有信心，有40%對自己的計畫退休能力，信心高於平均水平。

斯姆雷切克說，儘管信心強大，但千禧世代的儲蓄還不夠，許多人對自己的401(k) 供款，甚至不足以拿到雇主提供的全額相對補助。

羅德島州體驗財富(Experience Your Wealth)認證理財規畫師諾斯魯普(Jake Northrup)指出，年輕員工準備退休時會面臨兩個挑戰：更少雇主提供養老金計畫，不能保證公司會匹配員工的401(k) 供款，員工未來儲蓄負擔加大，「責任從雇主協助員工退休，轉為員工協助自己退休。」

帳戶組合 活用很重要

諾斯魯普指出，擁有傳統退休帳戶和更活用的儲蓄帳戶組合，至關重要，「你不會想把所有積蓄都存入稅前退休帳戶，因為在59.5歲前使用這些帳戶可能很貴。」他有時建議千禧世代客戶減少退休儲蓄，以便有更多現金用於買房、旅行或還債等短期目標。

萊曼同意，即使每年向401(k)計畫繳納最高金額，也無法在50歲時節省足夠的錢來實現財務獨立。這得靠其他資產，如房地產、投資帳戶或產生被動收入的企業，才能創造足夠財富。