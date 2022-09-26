精品二手市場火 Gucci跟上潮流 香奈兒等仍反抗趨勢

Gucci高檔品已參與二手精品市場。(路透)

二手精品的人氣正扶搖直上，由於香奈兒(Chanel)等高檔品牌的價格大幅提升，一些買家轉而尋找較便宜的二手精品，促使二手奢侈品的市場崛起，這一現象也讓名牌精品商陷入兩難。

根據貝恩策略顧問公司(Bain & Company)的數據，與2017年相比，去年二手精品銷售上升65%；貝恩預測接下來五年二手精品的銷售每年增加約15%。

業者表示，對於知名精品品牌來說，這一趨勢威脅到新產品的銷售或影響其定價權力；愛馬仕(Hermès)、LVMH集團(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton)、香奈兒等奢侈品巨頭對於轉售其產品表示不感興趣。

然而二手精品也是一個商機；Gucci生產商開雲集團(Kering)、Stella McCartney已經開始參與二手市場，這些品牌有時從顧客手中買回新品，並自行轉售，或放到其他線上二手時尚 網站轉賣。

近幾年The RealReal、Vestiaire Collective晉升為熱門的二手奢侈品線上銷售平台；開雲集團2020年加入The RealReal販售二手Gucci商品，並在去年收購Vestiaire Collective 5%的股份。

其他奢侈品巨頭正在反抗這一趨勢，部分業界人士指出，促進二手銷售會危及產業大部分所仰賴的高利潤 一手銷售。

愛馬仕執行長杜馬斯(Axel Dumas)說經營二手商品將損害到一般商品的顧客群。

香奈兒今年曾表示可能限制顧客在特定市場可以購買的商品數量，公司指出大量購買再轉售的案例愈來愈多；少數情況下，由於需求高且供應不足，香奈兒或愛馬仕等昂貴名牌包在二手平台的價格甚至可能超過精品店。

業者表示，如果商品相對較新且狀態良好，奢侈品通常能以原價四分之三左右的價格轉售。

大多數二手交易通常涉及負責買賣的中間人，通常未牽涉到奢侈品原生產商，因此生產商正想辦法從二手交易中分一杯羹。

例如Alexander McQueen直接向顧客買回商品，重新貼上「品牌認證」標籤後在Vestiaire上轉賣，消費者可透過該標籤確認是否為真品。