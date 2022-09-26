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聯準會抗通膨 若升息5碼 至少220萬人失業

編譯陳韻涵／綜合25日電
聯準會已多次委婉表述，對抗歷史性大通膨，將衝擊就業市場，將會有大批人失業，明春更嚴重。圖為維州一家商店在招工。(Getty Images)
聯準會已多次委婉表述，對抗歷史性大通膨，將衝擊就業市場，將會有大批人失業，明春更嚴重。圖為維州一家商店在招工。(Getty Images)

聯準會已多次委婉表述，為對抗歷史性通膨並冷卻經濟，可能影響美國就業市場，相關措辭包括「痛苦」、「不幸的代價」及「勞力市場疲軟」；有線電視新聞網(CNN)報導，聯準會可以美化說法，但數據不會修飾現況。

聯準會21日發布經濟預測並宣布升息三碼，凸顯央行預期全國失業率明年將增至4.4%，上看5%，始於今年8月的3.7%。

報導指出，即便勞動力未改變，也會有120萬人失業，若聯準會升至目標的五碼，至少220萬人會失業。

策略諮詢機構EY-Parthenon首席經濟學者達科(Greg Daco)說：「人們逐漸意識到，透過控制職缺就能減輕勞力市場緊張的盲目樂觀看法已不復存在。現在有個隱含的認知，即為了冷卻勞力市場，失業率必須大幅提升，就業成長則需降溫，恐致潛在失業。」

勞工統計局最新數據顯示，今年1月到8月，全美平均每月淨增43萬8000個職位，8月新增31萬5000個；反觀新冠肺炎疫情前，美國平均每月開缺不到20萬個。

達科說，這些數字很快會變糟，「企業更謹慎應對招聘，年底前可能會看到潛在的淨失業」。

「經濟諮商理事會」經濟學資深主管厄齊爾德勒姆(Ataman Ozyildirim)21日在用以衡量未來景氣的「領先經濟指數」報告中指出，勞力市場強度未來幾個月將趨緩，上月指數連續第六個月下跌，可能暗示衰退在即。

他在聲明中表示，「過去半年來，(外包形式的)合約製造商平均工作周縮短，這是顯著跡象，企業裁員前會減少工時。美國整體經濟將放緩且可能收縮，主因是聯準會迅速收緊貨幣政策應對通膨壓力。」

「海軍聯邦信用合作社」企業經濟學者弗里克(Robert Frick)說，這不是典型的高通膨，也不是典型的就業市場；年底前可能會看到潛在的淨失業，疫情兩年多以來，許多挑戰仍存，如極端天氣事件和俄羅斯入侵烏克蘭，造成糧食與能源價格飆升。

弗里克表示，「聯準會不能只是靠升息降通膨，還有許多因素需要考量」，聯準會可以影響需求，但高利率會讓經濟更困難，人們買房、買車和投資的代價更高。

聯準會 就業 疫情

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