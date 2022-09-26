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梅洛尼當選義大利首位女總理 極右勢力回歸主政

記者顏伶如／綜合報導
義大利大選，「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼成為首位女性總理。圖為梅洛尼26日上午宣布勝選後，手持「謝謝，義大利」標語，向支持者致意。(美聯社)
義大利大選，「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼成為首位女性總理。圖為梅洛尼26日上午宣布勝選後，手持「謝謝，義大利」標語，向支持者致意。(美聯社)

備受矚目的義大利國會選舉登場，走國族主義路線的「義大利兄弟黨」(Brothers of Italy)黨魁梅洛尼(Giorgia Meloni)一如外界預期可望贏得勝利。根據當地時間26日公布的最新計票結果，梅洛尼當天上午宣布勝選，成為義大利史上第一位女總理，義大利政府也將自二次世界大戰結束以來，再一次由極右派政治勢力領導。

義大利是歐盟第三大經濟體，這次舉行國會選舉正好碰上歐洲大陸能源價格飆漲、俄烏戰爭餘波盪漾以及西方國家一致對抗俄羅斯之際。

義媒報導 義大利向右派發展

義大利媒體「新聞報」(La Stampa)26日出刊的頭版標題為：「義大利朝向右派發展。」

選舉落幕之後，右翼陣線合組義大利執政聯盟的過程，可能耗費數周。一旦組閣任務完成，45歲的梅洛尼就將成為義大利史上第一位女總理。

共組聯合內閣 聯盟黨黨魁看好 

梅洛尼在選舉期間最重要的盟友，最被看好將獲邀共組聯合內閣的「聯盟黨」(League)黨魁薩爾維尼(Matteo Salvini)，對於移民向來持反對意見。走保守路線的前任義大利總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)也是梅洛尼主要盟友。

25日完成投票之後，根據開出五分之一選票的統計結果，梅洛尼領導的「義大利兄弟黨」得票率約25%。「義大利兄弟黨」源於尊崇義大利獨裁統治者墨索里尼(Benito Mussolini)的新法西斯主義(neo-fascist)運動。上一次2018年國會選舉當中，「義大利兄弟黨」得票率約4.4%。

初步計票結果顯示，中間偏左路線，前任義大利總理雷塔(Enrico Letta)領導的「民主黨」(Democratic Party)，得票率則為19%。在所有競爭對手當中，「民主黨」堪稱「義大利兄弟黨」的最主要挑戰者。義大利國營電視台開票統計估測，正負誤差在2到5個百分點之間。

歐洲盟友振奮 準備推歐盟右傾

梅洛尼在國會選舉裡傳出捷報，讓分布於歐洲地區的其他盟友感到振奮，認為有機會讓歐盟政治推向右派發展。

在歐洲政治光譜上位處極右派的領導人，第一時間便對梅洛尼的選舉表現表示祝賀。波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)發表推文對梅洛尼道賀，法國極右派國民聯盟(RN)領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)則發表聲明說，梅洛尼選舉結果是「為歐盟上了有關如何謙卑的一課」。

西班牙右翼政黨「民聲黨」(Vox)領袖阿巴斯卡爾(Santiago Abascal)在推特發文向梅洛尼道賀，並寫道「數以百萬計的歐洲民眾，正把希望放在義大利」。

義大利 歐盟 民主黨

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