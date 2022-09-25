「州議會是阻止共和黨的關鍵」…拜登高調助選州議員

拜登首次投入州議員層級選舉，捍衛美國的民主。(Getty Images)

紐約時報報導，拜登 總統23日致信要求每名民主黨 人捐款7元，贊助民主黨州議會選舉的競選活動，他一改過去選舉作風開始參與州議員選舉，並稱州議會是阻止共和黨 保守政策的關鍵。

紐時指出，拜登1日發表抨擊「讓美國再次偉大(MAGA)的共和黨人」後，他將這描述為美國民主之戰。

拜登在寄給民主黨議會競選委員會(DLCC)的電郵中指出，「州議會是阻止共和黨的關鍵，後者禁止墮胎、攻擊同志權，並提案攻擊民主讓選民更不易投票。」

拜登表示：「不僅如此，州議會相當關鍵，可有效降低美國家庭開銷，重建人人都需要的經濟。」

拜登寄發電郵之際，共和黨人也警告，民主黨在州議會選舉開支過高；這對共和黨而言是一項相當值得關注的轉變。

紐時另一篇23日報導指出，一個幫助民主黨贏得州議會的外界組織擬在僅僅五州的州議會選舉，支出多達600萬元的經費；這對於競爭的參院選舉是個不怎樣的數字，但對經常僅花數千甚至不到數萬元、遑論數百萬元的州議員選舉，卻是一筆天文數字。

共和黨州領袖委員會(RSLC)本周發出一張備忘錄，警告保守派金主，民主黨人在關鍵州的州議員支出大幅超越他們，「民主黨呼籲更多資源之際，他們現在在競選中的電視支出也持續領先。」

過去總統通常會看重參眾兩院和州長勝選與否，但過去十年，民主黨則持續努力扭轉2010年重新劃分選區後的共和黨優勢，民主黨許多低階人員不斷敦促民主黨領袖，應多關注底層選舉。

紐時指出，今年出現地方選舉三個變因。第一個是前總統川普開始參與州議會選舉，他力挺許多支持其2020年選舉陰謀論的參選人，其中部分參選人競選的職位是州務卿，他們不實聲稱「川普勝選」，未來卻可能管理選舉事務。

第二個變因是墮胎，共和黨過去數十年來在州議會累積聲量與實力，但多數民主黨人則忽略州政治，將重心放在更高的職務。聯邦最高法院推翻聯邦墮胎權後，共和黨在多州的墮胎禁令觸發法也隨即生效。

最後則是選區重劃後帶來的深遠影響，這讓共和黨在期中選舉占據優勢。