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改組超級政治行動委員會 川普「銀彈」上膛拚期中選舉

編譯洪毅／綜合24日電
川普採銀彈攻勢為期中選舉的候選人助選，分析認為他也是為自己2024年捲土重來鋪路。(美聯社)
川普採銀彈攻勢為期中選舉的候選人助選，分析認為他也是為自己2024年捲土重來鋪路。(美聯社)

前總統川普近期又有新動作，將他的超級政治行動委員會(Super PAC)「再次讓美國再次偉大！」(MAGA, Again!)改組為「MAGA, Inc.」，試圖透過銀彈攻勢幫助他支持的候選人，也預料將成為他展望2024年總統大選的跳板。

政治新聞網Politico報導，川普擁有的政治行動委員會(PAC)「拯救美國」(Save America)擁有約1億元的資金，是當前政壇資金最雄厚的實體之一，但是與超級PAC不同，PAC的募款及支出受到嚴格限制。

川普的超級PAC「MAGA, Again!」相對上低調許多，但也算是「悶聲發大財」，一名消息人士透露，近期在川普擁有的高爾夫球場舉辦的一次活動，就為該支出大幅度不受限的超級PAC募款100萬元。

現在，川普團隊將在「MAGA, Again!」的基礎上，改組維新的超級PAC「MAGA, Inc.」；甚或可能將「拯救美國」的部分資金轉到「MAGA, Inc.」上，不過據美聯社(AP)報導，此舉目前仍在研擬階段，因為這可能有適法性的問題。

不論如何，這個超級PAC的資金將會用於川普支持的候選人，基本上可以確定川普將發動的「銀彈」攻勢；儘管川普團隊的人尚不願透露支出的額度及具體流向。

這可能是許多共和黨候選人的及時雨，因為距離11月期中選舉已不到兩個月，但許多共和黨人已苦於嚴重超支的問題，而川普又是當前黨內「吸金力」最強的人物。

截至目前為止，川普在助選上投入的資金依然甚少的局面，但很可能將隨著「MAGA, Inc.」成立而改觀，因為川普對於是否要再次投入2024年競選，一直抱持躍躍欲試又曖昧的態度。

要讓曖昧塵埃落定，必須等到期中選舉前後，川普背書的候選人能否旗開得勝，若是，則角逐2024年競選的勢頭將會大增；反之則將讓外界懷疑川普的政治影響力。

如果期中選舉結果最終有利於川普，讓他決定捲土重來的時候，「MAGA, Inc.」也能成為競選的一臂之力。

川普 期中選舉 共和黨

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