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熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

「伊恩」增強 佛州警戒 登月火箭三度喊停

編譯中心／綜合24日電
受到熱帶風暴影響，NASA宣布取消原訂27日發射的登月任務。圖為阿提米絲1號停在佛州的火箭發射地點甘迺迪太空中心。(美聯社)
受到熱帶風暴影響，NASA宣布取消原訂27日發射的登月任務。圖為阿提米絲1號停在佛州的火箭發射地點甘迺迪太空中心。(美聯社)

由於熱帶風暴「伊恩」預料將在接近佛羅里達州時增強，美國國家航空暨太空總署(NASA)24日宣布取消原訂27日發射的歷史性無人登月任務。

這項稱為「阿提米絲1號」(Artemis 1)計畫的試飛月球任務數周前因技術問題兩度中止後，如今又面臨極端天氣威脅。NASA正考慮將任務火箭運回載具組裝大樓(Vehicle Assembly Building)。

NASA表示，目前「正準備放棄本次發射機會……並準備(從發射台)運回，我們同時將繼續關注熱帶風暴伊恩(Tropical Storm Ian)相關天氣預報。」

美國國家颶風中心(US National Hurricane Center，NHC)指出，伊恩將在25日「迅速增強，達到或接近颶風強度」， 並向火箭發射地點甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)所在地佛州移動。

據NHC的觀測，伊恩目前在牙買加南部。

目前位於發射台上、30層樓高的新型太空發射系統(SLS)火箭可承受風速高達每小時137公里的強風。但如果它被運回載具組裝大樓，勢必就會錯過本次持續到10月4日的發射窗口。

NASA說，「阿提米絲1號」團隊將於日內決定是否將火箭運回載具組裝大樓，「以進行額外的數據收集和分析工作」。

報導指出，如果錯過這個發射窗口，下一個發射窗口將落在10月17日至31日，期間除10月24日至26日和28日外，每天都有一次發射機會。

熱帶風暴 NASA 太空

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