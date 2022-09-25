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保衛地球「演習」 DART「自殺任務」撞小行星

編譯盧炯燊／綜合24日電
NASA的太空飛行器將於26日撞擊一顆小行星(左)，嘗試令其改變軌道。圖為撞擊前的示意圖。(美聯社)
NASA的太空飛行器將於26日撞擊一顆小行星(左)，嘗試令其改變軌道。圖為撞擊前的示意圖。(美聯社)

美國太空總署(NASA)「行星防禦」系統，透過太空飛行器撞向小行星，使其改變軌道的試驗進入倒數階段，這個太空飛行器將於美東時間26日晚上7時14分左右撞擊目標小行星。

這次任務稱為「雙小行星改道測試」(Double Asteroid Redirection Test，簡稱DART，DART也有飛鏢之意)，是人類首次測試太空飛行器能否自動定向追蹤小行星並故意撞擊，干涉太陽系的引力讓其偏離軌道，驗證日後若有小行星或彗星對地球構成威脅時，撞走小行星救地球是否可行。

太空總署表示，去年11月23日發射的飛行器，目標是一個雙小行星系統，由較大的迪迪莫斯(Didymos)與較小的迪莫弗斯(Dimorphos)組成，迪莫弗斯是個衛星，如月亮般繞行迪迪莫斯。飛行器所撞擊的就是迪莫弗斯，它直徑525英尺，是典型會對地球構成重大威脅的小行星。

航天器將以時速1.5萬英里的速度，即比子彈還要快的速度撞擊，這足以將這個小衛星的速度改變1%。

飛行器體積較迪莫弗斯小約100倍，等於一個高爾夫球車撞向金字塔，撞擊重量為1210磅，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，最多只撞出一個坑。

根據太空總署的說法，迪迪莫斯與迪莫弗斯目前都沒有對地球構成威脅，按照現時已知的情況，即使到了下個世紀，也沒有大於459英尺的小行星會撞擊地球，但試驗是為未來做好準備。

太空總署首席科學家兼高級氣候顧問卡爾文(Katherine Calvin)表示，這次任務除了測試可否用飛行器撞擊小行星並改變其軌跡外，還可更好地了解太陽系及地球的歷史。

她說，假如有小行星撞擊地球，一定會深遠影響地球，它會改變生態系統並導致物種滅絕。因此DART的測試， 代表了在未來如何避免潛在危險及保護地球免受影響。

即使此次任務成功，也只是保護地球可行方案的一小步。英國國家近地天體訊息中心主任泰特說：「問題是沒有兩顆小行星或彗星是一樣的，如何撞偏一顆小行星取決於大量變數，例如它是由甚麼組成的，旋轉速度有多快，當然還視乎你有多少時間。」

太空 英國 NASA

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