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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

美元升勢凌厲 各國升息、干預匯市阻貶

編譯簡國帆、劉忠勇、戴瑞瑤／綜合報導
美元升勢凌厲，帶給各國貨幣沉重賣壓。圖為美國鑄幣局剛裁切好的嶄新鈔票。(美聯社)
美元升勢凌厲，帶給各國貨幣沉重賣壓。圖為美國鑄幣局剛裁切好的嶄新鈔票。(美聯社)

聯準會宣示將持續鷹派升息，激勵美元指數再度走高，又刷新超過20年新高紀錄，歐元、英鎊全倒，亞幣貶勢難止；美元升勢凌厲，已帶給各國貨幣沉重賣壓，為避免通膨進一步上揚，各國紛紛傳出以升息、干預匯市等各種手段阻貶。

美元今年來攀升幅度和速度令人瞠目結舌，美元指數強升16%，對日圓上漲23%，對英鎊升值17%，對歐元漲14%，但貨幣貶值會加劇輸入性通膨，對試圖抑制物價壓力的決策當局來說，是個壞消息。

亞洲開發銀行(ADB)行長淺川雅嗣表示，美國快速升息和美元飆升可能引發債務危機，資本管制和匯率干預是亞洲新興決策者可以使用的工具之一。

面對美元強勢大漲，多國都進場拋匯以阻貶本國貨幣匯率，最引人注目的當屬日本銀行(央行)直接進場，為1998年來首度干預。日本財相鈴木俊一表示，日本與美國保持良好溝通，但拒絕透露華府是否支持東京的干預匯市行動。

路透報導，南韓當局正在研究轉移部分國內基金外匯需求的方式，包括允許第三大退休金基金國民年金公團(NPS)能直接向南韓央行取得美元，不需在市場上賣出韓元、買進美元，以避免韓元進一步走貶。

各國央行都意識到，盡快展開升息，避免貨幣進一步貶值；歐洲央行(ECB)等央行正在以更激進的升息步伐迎頭趕上，本周至少有八家央行升息，包括越南升四碼(1%)，瑞士和南非升三碼(0.75%)，英國、挪威、印尼及菲律賓升二碼(0.5%)。

央行 升息 貨幣

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