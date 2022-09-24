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美國陷入經濟衰退？經濟學教授：機率高達80%

記者顏伶如／綜合報導
經濟學教授韓克認為，美國陷入經濟衰退的機率約有80%。圖為聯邦鑄印局剛裁切好的嶄新百元新鈔。(美聯社)
經濟學教授韓克認為，美國陷入經濟衰退的機率約有80%。圖為聯邦鑄印局剛裁切好的嶄新百元新鈔。(美聯社)

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)應用經濟學教授韓克(Steve Hanke)指出，美國陷入經濟衰退的機率約有80%；韓克23日接受CNBC新聞頻道專訪時說：「出現衰退的機率，我覺得比50%還高，應該在80%左右。或許比80%還要高。」

根據CNBC新聞頻道針對經濟學者、基金經理人及金融策略專家進行9月份聯準會動向問卷調查結果，受訪者認為未來12個月美國進入衰退的機率約52%。

韓克在23日的訪問中說，如果貨幣政策持續採取量化緊縮，把經濟成長率與貨幣供應量(M2)推向負值的領域，經濟狀況可能變得非常險峻。

韓克先前曾對聯準會(Federal Reserve)提出批評，認為聯準會未能在有效抑制通貨膨脹的同時，注意大量資金湧入美國經濟的狀況。

他在訪問中說，聯準會一直提防通膨，卻在錯誤地方提防通膨，「太陽底下每個角落他們都查看過了，就是沒注意到貨幣供應」。他表示，聯準會甚至加碼聲稱，貨幣與經濟活動沒有關聯，或說經濟活動與通膨之間並沒有確定關係。

韓克對於聯準會升息動作表示並不認同。他說聯準會從2020年初開始，便以史無前例的速度大量提供貨幣供應。他表示，貨幣供應增加使得消費者願意以較高價格購買商品，物價因此應聲而漲。

他表示，傳統派經濟學者如傅利曼(Milton Friedman)等人，都指出貨幣供應是通膨失控的罪魁禍首。

韓克指出，聯準會透過金額龐大的各種紓困補助與貨幣流通，讓美國經濟能夠撐過疫情期間，可是隨著時間增長，卻沒有審慎地降低貨幣供應。他說，如今M2貨幣供應的成長突然迅速變緩，美國經濟可能因此跌入衰退。他說：「他們解決問題的辦法是不正確的。」

貨幣 聯準會 紓困

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