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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

通膨、升息效應… 全球股市重挫 道指跌破3萬點

編譯洪毅、記者張大仁／綜合報導
受升息和通膨影響，周五全球股市狂跌，道瓊指數也跌破3萬點，專家擔心熊市和經濟衰退即將來臨。（路透）
受升息和通膨影響，周五全球股市狂跌，道瓊指數也跌破3萬點，專家擔心熊市和經濟衰退即將來臨。（路透）

聯準會21日宣布升息三碼開始，股市連續三個交易日下跌，其中道瓊指數(Dow Jones)23日跌破3萬點，逼近熊市；而股市的疲弱，只不過是從烏俄戰爭到許多經濟數據晦暗不明的大環境下，聯準會貨幣緊縮政策所驅動的鮮明縮影。

道瓊工業指數23日下跌下跌486.27點或1.62%至2萬9590點收盤，今年以來下跌19.12%，逼近較高點下滑20%的熊市定義；史坦普500指數(S&P 500)下跌64.76點或1.72%至3693點，今年以來下跌23%；那斯達克指數(Nasdaq)下跌1.8%至1萬868點，今年以來下跌31.36%。

華爾街日報(WSJ)報導，三大指數已連續第二周走弱，其中那斯達克指數過去兩周下跌逾10%，為2020年3月新冠疫情爆發初期股市崩盤以來首見的最大雙周跌幅。

道指也創下年內新低，自6月17日以來首次跌破3萬點。盤中一度暴跌826點，較近期高點下跌19.9%，瀕臨熊市。

最近幾天的股市動盪來自聯準會升息，且幅度大於預期；而持續多個交易日的疲弱，則是經濟前景陰霾籠罩的鮮明縮影。

LPL Financial策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場已經從對通膨的擔憂迅速轉變為對Fed激進行動的擔憂。」

聯準會主席鮑爾在23日下午的活動上發表講話時，沒有提供任何政策意見，但在簡要談到了經濟，「我們將繼續應對一系列異常不尋常的經濟中斷。作為政策制訂者，我們致力於使用我們的工具來引導經濟度過一個充滿挑戰的時期。」

23日發布的數據顯示，歐洲9月的經濟動能「劇烈下滑」，再加上俄羅斯可能升級在烏克蘭的戰事，多國政府舉債更多的前景浮現，導致以歐洲政府債為首的債券市場出現拋售潮。

此外，強勢美元也威脅本土跨國企業及部分國家經濟，有造成全球經濟成長動能減弱，以及升高通膨的風險。

資金大舉出逃債市，債券價值下挫，導致債券殖利率上升，美國十年期公債殖利率逼近3.7%，為連續第八周上揚，2年期公債殖利率逾4.2%，更是2007年10月以來新高。

一般來說，債市資金抽離，會因為相當的資金流入股市而推動上漲，當前罕見股市及債市雙跌，表明市場處於非常焦慮的狀態。

而聯準會21日21日對外釋出不畏經濟衰退風險，也要緊縮貨幣政策以控制通膨的消息，表明不會有「救市」行動，對股市而言無疑是雪上加霜，直接粉碎夏季曇花一現的上漲勢頭，況且央行升息的趨勢還是全球性的。

投資公司Ariel Investments投資組合經理賈吉達(Micky Jagirdar)表示，今年初市場曾認為冒險市有回報的，但現在情緒已經反轉。

資產管理公司Allspring Global Investments投資組合經理史密斯(Mike Smith)則表示，一線希望是市場看待大環境的情緒已經過度消極，將物極必反，不過這也只是「可能」而已。

指數 殖利率 聯準會

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