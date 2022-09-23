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美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

編譯潘勛／綜合22日電
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美、中關係急劇交惡，引發華裔在美置身敵意的政治、種族環境；最新研究指出，愈來愈多華裔資深科學家正放棄在哈佛、普林斯頓、麻省理工學院(MIT)等頂尖大學的教職，或者大企業職務，返回中國或去其他地方，危及美國的創新能力；拜登政府已加強行動，以便化解華裔學者們的疑慮。

聯邦當局追捕中國經濟及科學間諜行為的「中國行動計畫」，在華裔科學家中注入一股恐懼...
聯邦當局追捕中國經濟及科學間諜行為的「中國行動計畫」，在華裔科學家中注入一股恐懼氣氛。圖為麻省理工學院校園。(美聯社)

美對頂尖人才吸引力消褪

華爾街日報(WSJ)22日報導，「亞裔美國學者論壇」(Asian American Scholar Forum)23日將公布的數據指出，三所頂尖大學學者發現，在2021年已有超過1400名在美深造的華裔科學家放棄美國教職或大企業的職務，比起更早一年大增22%；此一數據是由華裔學者們掛在學術期刊下的作者地址資訊變動而取得；美國對這群驅動創新頂尖人才的吸引力正在消褪。

中國行動計畫引歧視聲浪

過去20年，中國變得較富裕，近十年又透過各種求才計畫，吸引在美華裔科學家，返中人數原本就不斷增加；但是自2020年起，返中人數又大增，主要是因為新冠疫情，以及前總統川普的司法部執行「中國行動計畫」(China Initiative)，向學術界祭出的刑事起訴增加；這項計畫旨在反制來自中國的國家安全威脅。

拜登總統主政下的司法部2月已表示，因為起訴接連失敗，又有諸多抱怨偵辦帶種族歧視的聲浪，故停止中國行動計畫，不再增加起訴案件；只是，部分華裔科學家表示，他們依然感受到外界對他們的懷疑，也害怕隨著美中關係繼續緊張，情況會持續下去。

由川普政府發起的「中國行動計畫」多年來給華裔學者在美發展蒙上陰影，圖為大華府華人...
由川普政府發起的「中國行動計畫」多年來給華裔學者在美發展蒙上陰影，圖為大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議。(記者張筠 / 攝影)

費爾茲獎得主也離開美國

哈佛大學校園。(美聯社)
哈佛大學校園。(美聯社)

過去一年離開美國的華裔及華裔美籍科學家，有些人在哈佛、MIT及芝加哥大學都是著述極豐的學者，其中還有數學最高榮譽「費爾茲獎」(Fields Medal)得主。

亞利桑納州2021年夏季舉辦調查，當時發現四成華裔科學家在考慮離開美國，原因是害怕成為美國政府監視的對象。

最近訪談指出，近20名華裔科學家已離開美國，或正考慮離開，原因是政府的起訴讓他們焦慮；另外，新冠期間針對亞裔的暴力事件大增；有些人表示受其他因素影響，例如其他地方待遇更高，或者更接近親人。

太空、生物領域 中方搶人

大多數接受WSJ訪談的人都是歸化美國籍、享有終身教職的人，很多都是太空及生物領域的專家，這兩項領域在戰略方面很重要，北京已挑出來加大投資；此外，兩學域在中國行動計畫中也最受挑剔。

一位華裔機械工程學教授表示，今夏離開任教20多年的頂尖美國大學到香港教書，除為照顧年邁雙親，也表示美國政治氛圍讓他受夠了；他的孩子在美出生，但不希望自己的華裔血緣讓他們遭遇聯邦官方的監視、挑剔。

華裔 種族歧視 拜登

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