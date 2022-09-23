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CIA局長伯恩斯：俄衰落 中國才是地緣政治挑戰核心

編譯洪毅／綜合22日電
中央情報局22日開設播客(Podcast)節目，局長伯恩斯在節目中直指中國是真正的「核心」地緣挑戰。(路透)
中央情報局22日開設播客(Podcast)節目，局長伯恩斯在節目中直指中國是真正的「核心」地緣挑戰。(路透)

中央情報局(CIA)在成立75年之際開設自家的播客(Podcast)節目「蘭利檔案」(The Langley Files)，在22日推出的第一集節目中，中情局長伯恩斯(William Burns)將俄羅斯描述為「正在衰弱的強權」，而真正的「核心」地緣挑戰，其實是中國。

福斯新聞(Fox News)報導，擔任CIA首集Podcast開場嘉賓的伯恩斯表示，當前美國要應對的是「正在衰弱，而非處於崛起的強權，例如俄羅斯」，而俄國總統普亭入侵烏克蘭，說明了「衰弱的強權破壞性，與正在崛起的強權也能相去不遠」。

中央情報局22日開設播客(Podcast)節目，局長伯恩斯在節目中直指中國是真正...
中央情報局22日開設播客(Podcast)節目，局長伯恩斯在節目中直指中國是真正的「核心」地緣挑戰。(路透)

伯恩斯表示，從俄烏戰爭尚未爆發的去年秋季到現在，CIA一直在其中扮演重要角色，例如詳實地推演出普亭打的算盤，包括有意採取「假旗行動」等，揭櫫了普亭如此赤裸裸的、毫無緣故的入侵行動。

伯恩斯說，在CIA的情報力之下，美國能夠幫助烏克蘭擬定防禦計畫，同時凝聚盟友。

不過伯恩斯說，美國「核心地緣政治挑戰」依然來自於「正在崛起的強權，例如中國」，而非衰弱中的強權；伯恩斯說到，CIA近期成立「中國任務中心」(China Mission Center)，就是要「為當前及未來的國家安全挑戰『準備就緒』」。

伯恩斯過去曾經表示，中國國家主席習近平實際上是普亭入侵烏克蘭的「沉默夥伴」。

伯恩斯還說，雖然美國近期成功狙殺凱達組織領袖薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)，但是美國「依然面臨恐怖主義的挑戰」，只是形式上與過去20年有所不同，與跨部會的合作反恐依然是CIA的重要工作之一。

伯恩斯說，情報工作人員通常處在周遭充滿未知的陰影下工作，執行的任務是否成功是模糊的，失敗時的痛苦又是真實的，犧牲時還鮮為人知。

但伯恩斯也表示，儘管情報工作的內容能對外透露者很少，但基於國家的民主原則，當民眾對政府的信賴度下降時，CIA依然有責任盡可能與外界溝通交流，這也是開設Podcast節目的目的。

CIA 普亭 烏克蘭

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