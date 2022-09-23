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情報報告：中國網羅美核武實驗室科學家 154華裔被招攬

編譯郭宣含／綜合22日電
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據新創公司Strider Technologies的情報報告，至少154名華裔科學家在美國頂尖國安實驗室從事政府贊助的研究後，過去20年間相繼被聘去在中國進行科學研究，有些人還協助研究可能威脅美國國安的先進軍事技術。

Strider報告指出，中國政府透過系統性行動，聘任曾在能源部科研機構「洛薩拉摩斯國家實驗室」(Los Alamos National Laboratory)工作的華裔科學家；該實驗室是首次研發核武之地。

根據該報告，該實驗室許多華裔科學家之後被吸引回中國，協助研發能鑽入地層的彈頭、超音速飛彈、無聲潛水艇與無人機。

這些科學家參加中國政府招募華裔科學家回國的「人才計畫」，可獲得多達100萬美元；NBC指出，這類計畫向來引發擔憂，但美國官員表示，他們之前沒見過如此詳細闡述此一現象的非機密報告，其中點名特定科學家與其研究計畫。

該報告主要作者雷斯韋克(Greg Levesque)表示，人才轉移對美國國安構成直接威脅，「中國在玩弄一場我們毫無防備的把戲，我們真的得開始動員」。

NBC報導，雖然洛薩拉摩斯一名前科學家對參與中國招募計畫一事謊報並在2020年被判刑，但該報告描述的多數行動看似合法。美國官員和專家表示，多數移民到美國的華人科學家仍留在美國，而且許多人對美國國防科技貢獻良多。

洛薩拉摩斯在二戰時研發出原子彈，其致力科學工程支持美國國安，但多數研究並非機密內容，而且內部有很多外國科學家。洛薩拉摩斯官員將問題交由能源部回應，但後者拒絕評論該報告。

能源部回應NBC說，雖然能源部捍衛公開科學研究，但是美國須嚴密保護關鍵技術發展，才能維護國國安與國防。

「為回應日益增加的研究安全威脅，能源部近年採取諸多步驟，包括嚴格審查、反情報調查，並限制參加國外人才計畫。」能源部指出：「能源部也執行諸多程序，確保符合美國出口許可要求，包括管控向在美國的外籍人士公布的管制技術。」

中國駐美大使館未對此回應。

Strider報告指出，能源部2019年實施一項規定，禁止職員和約聘人士參加與中國、俄羅斯、伊朗和北韓有關的人才招募計畫，此規定似在減少人才流失。

國家反情報與安全中心(NCSC)前總監伊瓦尼那(Bill Evanina)表示，他這些年來見過許多機密報告，談論透過挖角轉移技術的問題，但這是首次看到來源公開的完整報告，其中列出因國家實驗室前科學家而受惠的中國人名、地點、服務單位和機構。

伊瓦尼那和其他官員表示，洛薩拉摩斯絕非個案，中國仍持續招募在美國各地國家實驗室和大型研究中心的科學家。

能源部 華裔 伊朗

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