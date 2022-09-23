前FBI局長將出版2本犯罪小說 靈感來自「真實工作經歷」

前聯邦調查局長柯米改行當作家，將出版兩本犯罪小說，稱靈感來自「我做過的真實工作」。(美聯社)

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)改行當小說 家了。柯米22日宣布將為神秘出版社(Mysterious Press)撰寫兩本犯罪驚悚小說；第一本小說名為「中央公園西」(Central Park West)，訂明年春天發行；據稱，出版商與柯米簽下的出書協議，價值高達數百萬元。

小說「中央公園西」被柯米描述為「法律驚悚小說」；內容講述一名美國助理檢察官 在一名當地政客遭人謀殺後，對黑手黨展開調查。柯米聲明表示，「我很高興能帶領讀者進入我在政府和私營部門工作時所了解的迷人世界；這些故事是虛構的，但受到我真實工作的啟發，可以提供有趣人物和機構的罕見視角。」

柯米2017年5月被時任總統川普 開除，外界猜測與柯米開始調查川普當選過程有無俄羅斯干預有關。他離任後出版過兩本回憶錄，都被認為獲巨大成功。

2018年柯米的第一本回憶錄：「更高的忠誠：真相、謊言和領導」(A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership)，推出一周即登上亞馬遜銷售榜首，銷量逾60萬冊；書中大肆抨擊川普執政，被川普指為「謊言」。

第二本回憶錄「拯救正義：真相、透明和信任」(Saving Justice: Truth, Transparency, and Trust)在2021年1月出版 ，內容探討美國司法體系的公平與正義 。

柯米已婚，與妻子育有六個孩子。這位高度爭議人物在2013年至2017年擔任FBI局長以前，歷任司法部副部長和紐約南區聯邦檢察官等要職。出版商高度寄望他在權力頂峰階段的刺激經歷，可以激發出令人興奮的小說境地。

柯米此次與出版商簽下了價值多高的小說出版協議不得而知，但金融時報(Financial Times)報導，柯米與麥克米倫(Macmillan)旗下出版社FlatIron Books簽署出版回憶錄「更高的忠誠」時，合約價值達200萬元。

科米不是第一位從自傳作家轉為小說家的前政府要員；前總統柯林頓和前國務卿喜萊莉·柯林頓都在自傳出版後，開始撰寫虛構小說。