我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

前FBI局長將出版2本犯罪小說 靈感來自「真實工作經歷」

記者胡玉立／綜合報導
前聯邦調查局長柯米改行當作家，將出版兩本犯罪小說，稱靈感來自「我做過的真實工作」。(美聯社)
前聯邦調查局長柯米改行當作家，將出版兩本犯罪小說，稱靈感來自「我做過的真實工作」。(美聯社)

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)改行當小說家了。柯米22日宣布將為神秘出版社(Mysterious Press)撰寫兩本犯罪驚悚小說；第一本小說名為「中央公園西」(Central Park West)，訂明年春天發行；據稱，出版商與柯米簽下的出書協議，價值高達數百萬元。

小說「中央公園西」被柯米描述為「法律驚悚小說」；內容講述一名美國助理檢察官在一名當地政客遭人謀殺後，對黑手黨展開調查。柯米聲明表示，「我很高興能帶領讀者進入我在政府和私營部門工作時所了解的迷人世界；這些故事是虛構的，但受到我真實工作的啟發，可以提供有趣人物和機構的罕見視角。」

柯米2017年5月被時任總統川普開除，外界猜測與柯米開始調查川普當選過程有無俄羅斯干預有關。他離任後出版過兩本回憶錄，都被認為獲巨大成功。

2018年柯米的第一本回憶錄：「更高的忠誠：真相、謊言和領導」(A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership)，推出一周即登上亞馬遜銷售榜首，銷量逾60萬冊；書中大肆抨擊川普執政，被川普指為「謊言」。

第二本回憶錄「拯救正義：真相、透明和信任」(Saving Justice: Truth, Transparency, and Trust)在2021年1月出版 ，內容探討美國司法體系的公平與正義 。

柯米已婚，與妻子育有六個孩子。這位高度爭議人物在2013年至2017年擔任FBI局長以前，歷任司法部副部長和紐約南區聯邦檢察官等要職。出版商高度寄望他在權力頂峰階段的刺激經歷，可以激發出令人興奮的小說境地。

柯米此次與出版商簽下了價值多高的小說出版協議不得而知，但金融時報(Financial Times)報導，柯米與麥克米倫(Macmillan)旗下出版社FlatIron Books簽署出版回憶錄「更高的忠誠」時，合約價值達200萬元。

科米不是第一位從自傳作家轉為小說家的前政府要員；前總統柯林頓和前國務卿喜萊莉·柯林頓都在自傳出版後，開始撰寫虛構小說。

小說 川普 檢察官

上一則

CNN女記者拒戴頭巾 採訪伊朗總統被取消

下一則

北京控美：網攻西北工業大學 滲入中國電信網絡

延伸閱讀

「我解密一切文件」 川普：只要總統想 就能解密

「我解密一切文件」 川普：只要總統想 就能解密
川普：FBI搜索海湖莊園時 帶走我的遺囑

川普：FBI搜索海湖莊園時 帶走我的遺囑
最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單

最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單
不讓國會暴亂重演 眾院通過「總統選舉改革法案」

不讓國會暴亂重演 眾院通過「總統選舉改革法案」

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）

美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

2022-09-16 08:40

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周