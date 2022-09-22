美民間情資報告 揭中國力招核武實驗室科學家回國

美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室。資料照片。(美聯社)

美國NBC新聞取得的一分新民間情資報告指出，在過去20年間，至少154名曾在美國最重要國安實驗室從事官方資助研究的中國科學家已被招募進行中方的科學工作，其中一些人更協助推進了威脅美國國安的軍事技術。

這分報告出自Strider Technologies，描述所謂中國政府做出系統性努力，將中方科學家安置在率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）。這些科學家有許多後來被吸引回到中國，協助在諸如深地穿透彈頭（Deep-earth-penetrating warheads）、極音速飛彈 、靜音潛艦跟無人機等技術方面取得進展。

報導指出，中國政府制定了旨在召募中方科學家回國的「人才計畫」，科學家們通過參與其中得到多達1百萬美元的報酬。這類人才計畫長期以來一直被認為是令人關注的問題，但美方官員稱他們之前沒有見過一分非保密報告以如此詳細的方式描述了這個現象，如點名特定的科學家跟他們從事過的計畫。

Strider Technologies共同創辦人、報告主要作者雷斯韋克（Greg Levesque）表示，人才轉移（Talent transfer）「對美國國安構成直接威脅」。他指出，「中國正在玩一場我們沒有做好準備的賽局，我們需要真的開始動員了」。

根據報導，雖然有一位前洛薩拉摩斯國家實驗室的科學家2020年就自己參與中方招募計畫說謊供認不諱，Strider報告描述的大部分行為似乎合法，報告也在前言表明「並非認為點名的任何人士、大學、教授、實驗室或研究機構進行了任何非法活動」。此外，美方官員與專家指出，大多數移民 美國的陸方科學家留了下來，許多人更對美國國防技術做出了重大貢獻。

不過，現任與前任美國情報官員說，Strider報告顯示中國政府如何一直在利用人才招募計畫來獲取深入了解美方技術，協助建立對美國國安構成重大威脅的軍隊，並指中國在國家主席習近平 統治下的強硬轉變，正引發美方對兩國科學交流悠久歷史進行重新評估。

報告網址：https://www.striderintel.com/wp-content/uploads/Strider-Los-Alamos-Report.pdf