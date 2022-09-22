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普亭下軍事增援令 俄人憂邊界關、遭徵召 離俄機票售罄

記者胡玉立／綜合報導
鎮暴警察21日晚在莫斯科街頭逮捕抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty Images)
鎮暴警察21日晚在莫斯科街頭逮捕抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)21日宣布為增援烏克蘭戰爭動員部分預備役人員後，由於擔心俄羅斯邊界可能很快關閉、普亭可能宣布更大規模軍事徵召、更多俄羅斯男子被送到前線戰鬥，大量俄羅斯人爭先恐後購買單程票出境，從俄羅斯起飛的有限機票很快飆漲、甚至根本買不到。

與此同時，俄國數十個城市出現反戰抗議活動，俄羅斯各地800多人被當局逮捕。

機票飆漲 貴到買不到

普亭21日向全國宣布動員部分預備役人員並含蓄發出核威脅後，恐慌情緒在民間蔓延的相關報導，席捲俄羅社群網路，如何避免動員或如何離開俄國的建議，紛紛湧現；有人聲稱在俄羅斯與喬治亞共和國陸地邊界被拒；由於太多人急著尋找離俄途徑，俄羅斯國家鐵路公司網站已崩潰。

從莫斯科飛往伊斯坦堡或杜拜的航班價格，幾分鐘內一漲再漲，單程經濟艙票價高達近9200元。塞爾維亞一個反戰組織在推特表示，從俄羅斯飛往貝爾格勒到10月中旬都沒有機票了；飛往土耳其、喬治亞或亞美尼亞的航班也已售罄。該組織說：「想參戰的俄羅斯人都已經參戰了，現在沒人要去那裡！」

鎮暴警察21日晚在聖彼得堡街頭逮捕大批抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty ...
鎮暴警察21日晚在聖彼得堡街頭逮捕大批抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty Images)

塞爾維亞首都貝爾勒在俄烏戰爭期間已成俄羅斯人熱門目的地，俄羅斯人毋須簽證即可進入塞爾維亞，塞爾維亞沒有加入西方對俄羅斯侵略烏克蘭的制裁；塞爾維亞航空是土耳其航空以外，唯一在歐盟航班禁運下仍維持飛航俄羅斯的歐洲航空公司。自俄羅斯2月侵烏以來，有多達5萬名俄羅斯人逃往塞爾維亞。

俄女高喊「支持烏克蘭」

從莫斯科飛往貝爾格勒的航班上擠滿了年輕俄羅斯男子。自稱是Yulia的俄羅斯女子說，她雖然擔心政府和警察可能會注意到她的言論，「但我想說，『支持烏克蘭自由』，請阻止普亭。」

據獨立監測組織OVD-InfoO表示，包括莫斯科和聖彼得堡在內，俄羅斯有37個城市出現反戰抗議活動，800多名俄羅斯人被捕，光是在聖彼得堡的抗議活動就逮捕約100人，現場拍攝到的畫面顯示，抗議者高呼「不要動員」。在莫斯科，抗議者高呼「不要戰爭！」和「我們的孩子要活命！」俄羅斯官員試圖安撫公眾，強調徵召只會影響到少數符合特定標準者。但訊息相互矛盾且空洞不明，更加助長恐慌。

莫斯科檢察官辦公室警告公民不要參與抗議活動，否則最高可判處15年徒刑。

鎮暴警察21日晚在聖彼得堡街頭逮捕大批抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty ...
鎮暴警察21日晚在聖彼得堡街頭逮捕大批抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty Images)

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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