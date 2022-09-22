武器裁減條約未規範 俄戰術核武近2000枚勝過美

俄烏戰爭讓世人對核子武器的恐懼再度浮現，某些軍事專家分析，倘若俄羅斯 覺得情勢逐漸失控，最後可能動用核武，支持烏克蘭 的西方國家在同一時間也紛紛加強核武戒備，核武強國之間的角力極可能從烏克蘭擴散開。

相較於冷戰時期，整體環境已經今非昔比，俄羅斯擁有大量「戰術」(tactical)核武彈頭的事實，讓不少專家特別擔心；與美國在二次世界大戰時投在日本廣島、長崎的原子彈相比，俄羅斯現再持有的戰術核彈體積較小，威力則更強大，光是輻射能就可能造成慘重死傷，災情難以控制。

冷戰期間，包括美國與蘇聯在內的許多國家，紛紛為研發戰術武器投注重金；蘇聯解體之後，華府與莫斯科則都縮減核武計畫。

2010年，當時的美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)簽訂「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，New START)，約定雙方的彈道飛彈與轟炸機核武彈頭部署以1550枚為限。然而，條約當中並未規範體積較小的戰術武器，其他國際協議也未針對戰術武器訂定規範。

「美國科學家聯盟」(Federation of American Scientists)今年2月公布調查報告指出，俄羅斯核子彈頭庫存量總數約有4477枚，其中大約1588枚戰術彈頭已經完成部署，977枚仍在倉庫裡，但隨時可以派上用場。

報告指出，俄羅斯倉庫裡還有大約1912枚非戰略彈頭(nonstrategic warheads)，存放倉庫地點可能非常接近駐有作戰部隊的軍事基地。

報告指出，美國曾有1644項已經完成部署的戰略核子武器，另外在歐洲地區則有大約100枚已經完成部署的戰術核武彈頭。美國共有1984枚核子彈頭存放於倉庫裡，其中有130枚為戰術核武。

自從美國1945年在廣島、長崎投下兩枚原子彈以來，迄今沒有任何國家在戰爭中使用核子武器；不過，俄羅斯官員多次在公開談話中提及核武，俄軍入侵烏克蘭之後，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)今年2月27日宣布，已經下令俄羅斯核子威慑部隊(nuclear deterrent forces)全面戒備。