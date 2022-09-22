習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

俄羅斯天然氣 工業股份公司(Gazprom)9月20日通過Telegram發布消息稱，將於9月22日至29日暫停通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣，原因是該天然氣管道將進行例行檢修工作。

據「德國之聲」報導，該消息稱，根據Gazprom與中石油簽署的「中俄東線天然氣購銷協議」，每年兩次對「西伯利亞力量」天然氣管道設備和系統進行預防檢修，分別在春季和秋季。

這是在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭 上周在上合會議峰會後，傳出的消息。普亭當時在會見習近平時，公開承認中國對烏克蘭局勢存在「疑問和擔憂」，為俄中關係增添變數。

當時，習近平表示：「支持俄羅斯的『核心利益』」，但也說出希望結束戰爭的立場：「(中國)作為大國將做出努力，讓動蕩的世界重獲安穩。」而普亭回應：「關於烏克蘭危機，對中國友人不偏不倚的立場給予高度評價。你(中國)對此事抱有的疑問和擔憂，我們表示理解。我將在今天的會談中闡明我們的立場。」

各方分析指出，中俄之間在烏克蘭戰爭上表現出緊張的關係。普亭回國後，俄氣旋即發布檢修「西伯利亞力量」天然氣管道，自9月22日至29日暫停供氣一周的消息。

「西伯利亞力量」(Power of Siberia pipeline)在中國也稱「中俄東線天然氣管道」，起自俄羅斯東西伯利亞，由布拉戈維申斯克(Blagoveshchensk)進入中國黑龍江省黑河。俄羅斯境內管道全長約3000公里，中國境內段有3371公里。這一管道於2019年12月正式投產通氣。

據報導，9月初，Gazprom也因檢修暫停通過「北溪1號」管道向德國輸送天然氣。但在檢修結束後一直未恢復通氣。俄方的理由是發現設備漏油，而維修只能在加拿大的原廠進行。

此前，Gazprom還曾以在加拿大檢修的渦輪機無法運返為理由，一再減少「北溪1號」的輸氣量。柏林政府則推測，所謂設備和技術問題不過是莫斯科借口，目的是對歐洲施加壓力，迫使其放寬因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁。

德新社的報導稱，各方評論指俄羅斯天然氣此次暫停對中國輸氣，不會造成「斷氣」局面，因為中俄關係並未因烏戰受到衝擊。

中俄之間，除了東線輸氣管道之外，還在計畫修建途經蒙古國、通往中國的「西伯利亞2號」天然氣管道項目，即中俄西線天然氣管道，目前東線已開始對中輸氣，但對中的西線尚無實質性進展。