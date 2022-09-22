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習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

編譯中心／綜合報導
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)9月20日通過Telegram發布消息稱，將於9月22日至29日暫停通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣，原因是該天然氣管道將進行例行檢修工作。

據「德國之聲」報導，該消息稱，根據Gazprom與中石油簽署的「中俄東線天然氣購銷協議」，每年兩次對「西伯利亞力量」天然氣管道設備和系統進行預防檢修，分別在春季和秋季。

這是在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭上周在上合會議峰會後，傳出的消息。普亭當時在會見習近平時，公開承認中國對烏克蘭局勢存在「疑問和擔憂」，為俄中關係增添變數。

當時，習近平表示：「支持俄羅斯的『核心利益』」，但也說出希望結束戰爭的立場：「(中國)作為大國將做出努力，讓動蕩的世界重獲安穩。」而普亭回應：「關於烏克蘭危機，對中國友人不偏不倚的立場給予高度評價。你(中國)對此事抱有的疑問和擔憂，我們表示理解。我將在今天的會談中闡明我們的立場。」

各方分析指出，中俄之間在烏克蘭戰爭上表現出緊張的關係。普亭回國後，俄氣旋即發布檢修「西伯利亞力量」天然氣管道，自9月22日至29日暫停供氣一周的消息。

「西伯利亞力量」(Power of Siberia pipeline)在中國也稱「中俄東線天然氣管道」，起自俄羅斯東西伯利亞，由布拉戈維申斯克(Blagoveshchensk)進入中國黑龍江省黑河。俄羅斯境內管道全長約3000公里，中國境內段有3371公里。這一管道於2019年12月正式投產通氣。

據報導，9月初，Gazprom也因檢修暫停通過「北溪1號」管道向德國輸送天然氣。但在檢修結束後一直未恢復通氣。俄方的理由是發現設備漏油，而維修只能在加拿大的原廠進行。

此前，Gazprom還曾以在加拿大檢修的渦輪機無法運返為理由，一再減少「北溪1號」的輸氣量。柏林政府則推測，所謂設備和技術問題不過是莫斯科借口，目的是對歐洲施加壓力，迫使其放寬因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁。

德新社的報導稱，各方評論指俄羅斯天然氣此次暫停對中國輸氣，不會造成「斷氣」局面，因為中俄關係並未因烏戰受到衝擊。 

中俄之間，除了東線輸氣管道之外，還在計畫修建途經蒙古國、通往中國的「西伯利亞2號」天然氣管道項目，即中俄西線天然氣管道，目前東線已開始對中輸氣，但對中的西線尚無實質性進展。 

天然氣 俄羅斯 普亭

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