俄動員增兵 缺彈藥仍未解 北約：俄軍裝備至今不全

烏克蘭對入侵的俄羅斯 軍隊反擊奏效，讓俄國 總統普亭 祭出「局部動員」；北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)21日接受路透訪問時表示，雖然這代表更多俄軍投入戰場，但無法解決俄羅斯缺彈藥武器的問題。

史托騰柏格說，中國與俄羅斯持續的合作關係，公開反對擴大北約，在南海等周邊地區的「脅迫行為」，讓中國成為歐美各國「今日及往後必須面對的安全挑戰之一」。

俄羅斯國防部表示，局部動員令可以讓30萬俄國人投入戰場，為俄國二戰結束後首次祭出動員令；對此史托騰柏格表示，雖然精確數字仍有商榷空間，但可以肯定的是，更多部隊投入戰場，就會升級戰爭，造成兩國更多軍民傷亡。

他說，不論動員令的規模，都會讓俄軍的人數增加，這也代表「需要更多武器，但是到目前為止，俄羅斯軍隊的武器裝備依然不齊全」。

儘管俄軍死傷、逃亡或遭俘擄的確切數據難以知曉，但是部分歐美國防官員表示，俄軍面對烏軍反擊後快速撤退且祭出局部動員令，代表俄軍甚至已經面臨缺人窘境，難將剩餘的撤退部隊重新整編。

對於普亭在宣布動員的演說中提及核武，史托騰柏格說，這是「危險且輕率的言論」，歐美致力於「不要讓俄羅斯誤判形勢」，也就是「俄羅斯不會在一場核戰爭中得勝」。

史托騰柏格還說，「唯一能結束戰爭的方法」，就是讓俄國知道這場戰爭他們不會贏。

對於史托騰柏格口中的「安全挑戰」，雖然俄羅斯曾承認中國對烏俄戰爭的「擔憂關切」，但是華爾街日報(WSJ)引述來自中國官方的消息人士報導，相較於烏克蘭「主權領土完整」，中共高層更擔憂的是戰爭會破壞俄國穩定。

前國務院亞太事務助理國務卿、亞洲政策協會研究所(Asia Society Policy Institute)副所長羅素(Daniel Russel)就表示，由於中俄雙雙與美國關係惡化，兩國間的「反美統一戰線」愈發成形。