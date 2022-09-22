我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

俄動員增兵 缺彈藥仍未解 北約：俄軍裝備至今不全

編譯洪毅／綜合21日電

烏克蘭對入侵的俄羅斯軍隊反擊奏效，讓俄國總統普亭祭出「局部動員」；北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)21日接受路透訪問時表示，雖然這代表更多俄軍投入戰場，但無法解決俄羅斯缺彈藥武器的問題。

史托騰柏格說，中國與俄羅斯持續的合作關係，公開反對擴大北約，在南海等周邊地區的「脅迫行為」，讓中國成為歐美各國「今日及往後必須面對的安全挑戰之一」。

俄羅斯國防部表示，局部動員令可以讓30萬俄國人投入戰場，為俄國二戰結束後首次祭出動員令；對此史托騰柏格表示，雖然精確數字仍有商榷空間，但可以肯定的是，更多部隊投入戰場，就會升級戰爭，造成兩國更多軍民傷亡。

他說，不論動員令的規模，都會讓俄軍的人數增加，這也代表「需要更多武器，但是到目前為止，俄羅斯軍隊的武器裝備依然不齊全」。

儘管俄軍死傷、逃亡或遭俘擄的確切數據難以知曉，但是部分歐美國防官員表示，俄軍面對烏軍反擊後快速撤退且祭出局部動員令，代表俄軍甚至已經面臨缺人窘境，難將剩餘的撤退部隊重新整編。

對於普亭在宣布動員的演說中提及核武，史托騰柏格說，這是「危險且輕率的言論」，歐美致力於「不要讓俄羅斯誤判形勢」，也就是「俄羅斯不會在一場核戰爭中得勝」。

史托騰柏格還說，「唯一能結束戰爭的方法」，就是讓俄國知道這場戰爭他們不會贏。

對於史托騰柏格口中的「安全挑戰」，雖然俄羅斯曾承認中國對烏俄戰爭的「擔憂關切」，但是華爾街日報(WSJ)引述來自中國官方的消息人士報導，相較於烏克蘭「主權領土完整」，中共高層更擔憂的是戰爭會破壞俄國穩定。

前國務院亞太事務助理國務卿、亞洲政策協會研究所(Asia Society Policy Institute)副所長羅素(Daniel Russel)就表示，由於中俄雙雙與美國關係惡化，兩國間的「反美統一戰線」愈發成形。

俄羅斯 俄國 普亭

上一則

武器裁減條約未規範 俄戰術核武近2000枚勝過美

下一則

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

延伸閱讀

普亭下增援令 離俄機票售罄 單程經濟艙破9000元

普亭下增援令 離俄機票售罄 單程經濟艙破9000元
俄民眾抗議普亭動員令 監督組織：逾400人遭拘捕

俄民眾抗議普亭動員令 監督組織：逾400人遭拘捕
澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低

澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低
普亭對西方發出核戰威脅 歐盟及北約齊聲譴責

普亭對西方發出核戰威脅 歐盟及北約齊聲譴責

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）

美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

2022-09-16 08:40

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息