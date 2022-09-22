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澤倫斯基籲中國等國放棄中立 要求全球領袖譴責俄羅斯

編譯盧炯燊／綜合21日電
烏克蘭總統澤倫斯基21日受邀在聯合國大會用錄影方式發表演說，他認為和談止戰已不可能，希望各國能持續支持烏克蘭對抗俄國的侵略。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基21日受邀在聯合國大會用錄影方式發表演說，他認為和談止戰已不可能，希望各國能持續支持烏克蘭對抗俄國的侵略。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基21日透過視訊在第77屆聯合國大會發言，猛烈指責俄羅斯入侵烏克蘭及犯下的戰爭罪行，同時要求包括中國在內的全球領袖追究俄羅斯，譴責俄羅斯超過半年的攻擊行為。

儘管大部分國家領袖在聯大發言時都支持烏克蘭，但澤倫斯基仍然敦促各國領袖公開確定他們在俄烏戰爭的立場，放棄「中立」，支持烏克蘭抗擊侵略。

澤倫斯基說，「俄羅斯應為這場戰爭付出代價」，「我們必須最終確認俄羅斯是支持恐怖主義的國家。」因此呼籲聯合國成立一個特別法庭來懲罰俄羅斯。

他指出，俄羅斯今年以來的行動，由年初的開戰到最近準備透過公投來吞併占領區，都是破壞了莫斯科公開聲稱與基輔用談判解決的說法。

澤倫斯基發言中開出了和平的五個先決條件，首先是懲罰俄羅斯，包括制裁、剝奪俄羅斯在聯合國安理會的否決權；第二是向烏克蘭提供軍事、財政及情報的支持；第三是恢復烏克蘭的領土完整；第四是為烏克蘭提供安全保障；第五則是各國承諾幫助烏克蘭。

他不點名指責俄羅斯總統普亭說，「烏克蘭想要和平，歐洲想要和平，世界想要和平，我們已看到誰是唯一想要戰爭的人。」

澤倫斯基狠批俄羅斯打算在烏克蘭占領地區舉行公投入俄，進一步證明了俄羅斯並不認真尋求任何談判解決方案。

「他們口說談判，但宣布軍事動員；他們口說談判，然後宣布舉行偽公投。俄羅斯想要戰爭，這是事實，但它無法阻止歷史的進程。」

聯大原本規定出席的各國領袖或代表親自在大會上發言，但上周通過決議破例讓澤倫斯基透過錄像視訊發言。烏克蘭表示因受外國入侵，總統不能安全離國及返國，要求透過錄影發言，表決時有101票贊成，俄羅斯、白俄羅斯、北韓、敘利亞、厄立特里亞、古巴及尼加拉瓜等七票反對，另外中國等17票棄權。

澤倫斯基在講話中，指這七個國家害怕他的視像講話。

第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska) 、總理什米加爾(Denys Shmyhal)則是烏克蘭代表團成員。

在透過視像在聯大發言前，澤倫斯基接受德國圖片社電視台(Bild TV)訪問時，指普亭想血洗烏克蘭。

澤倫斯基指世界不應被普亭威脅，「我不相信他會使用這些(核)武器，我不認為這個世界會允許他使用這些武器。」

白俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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