普亭再增軍30萬 不惜用核武 拜登批魯莽不負責

遭到軍事上挫敗的俄羅斯總統普亭，21日突然發表全國演講，宣布下達動員令，對烏克蘭作戰，且不排除任何手段，被視為核武威脅。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 21日在全國電視演說中，下令動員多達30萬名後備役為烏克蘭 戰事增軍，這是俄國 二戰後首次如此動員，也是2月以來首次出現全國反戰示威，西方嘲笑此為示弱與絕望之舉；普亭稱要解放烏東頓巴斯(Donbas)地區，並警告西方不排除動用核武衛國，拜登總統譴責此舉魯莽不負責任。

普亭在演說中指控西方對俄國「核敲詐」，他還聲稱北約國家高層的言論指出，他們可能動用大規模傷害性核武對付俄國，「俄國領土主權受威脅，我們定會不惜一切方法保衛俄國與人民。」普亭說，他不是在虛張聲勢。

拜登總統21日紐約舉行的聯合國第77屆大會上，發表演講，譴責俄羅斯普亭總統侵略烏克蘭，違反聯合國憲章，警告普亭勿使用核子武器。(美聯社)

普亭頒布部分動員令且即刻生效，但幾未提到細節，雖然他堅稱不會徵召所有可上戰場男性公民，但令人懷疑該動員草案恐隨時擴大。美聯社指出，值得注意的是，其中一項條款並未公開。

俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)表示，本次動員的後備役總人數多達30萬人；俄國僅動員部分具戰爭與從軍經驗的民眾，約2500萬人符合該標準，但僅動員其中約1%的後備役。

目前不清楚俄國動員對象須有多少年戰鬥經驗與或軍事訓練程度為何；該動員令另一條款規定，在頒布部分動員令後，多數職業軍人不得終止其合約。

普亭也提到戰事前線長度逾620哩，俄國正有效打擊西方國家聯合軍事力量；他在14分鐘演講中，十度提到烏克蘭政府與烏軍為「新納粹」，並稱「這次特別軍事行動旨在將頓巴斯地區從新納粹政府中解放。」

路透報導，普亭在罕見預錄的電視聲明中指控西方想摧毀俄國，企圖將烏國人民變成砲灰，重申西方國家開始發動代理人戰爭。

不過美聯社指出，俄國缺乏訓練設施與武器，該動員令在數月內不太可能對戰事造成任何影響。普亭此舉不僅引發俄國國民反戰，也有損其地位，形同承認俄國潛在的軍事弱點。

西方國家領袖認為，俄國戰場屢屢受挫才頒布此動員令；拜登總統21日在聯合國大會演說中表示，普亭的核武威脅魯莽不負責，無視其身為「核武禁擴條約」簽約國的責任。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在聯合國視訊演說中，敦促聯合國與會國領袖剝奪俄國在國際機構投票權和聯合國安理會否決權，並稱侵略者應受懲與孤立。

儘管俄國嚴法限制民眾批評俄軍和戰爭，但示威者對該動員令的怒意超越遭逮捕的恐懼，全國多市21日均見抗議活動，這是俄國2月底揮軍烏克蘭以來，首次出現全國性的反戰示威；根據獨立俄國人權組織OVD-Info，已有近1200名俄國人在莫斯科和聖彼得堡等市的反戰示威中遭逮捕。

其他民眾的反應則是開始搶訂機票以逃離俄國；俄國政治分析師奧列什金(Dmitry Oreshkin)表示：「民眾想盡辦法逃離動員令，賄賂或離國」，他說這重創俄國公民私生活，民眾本來還在家看電視，結果戰爭突然燒到自家門前。

烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)居民動俄國部分動員令感到沮喪；該城21日再次遭受轟擊，俄軍發射飛彈擊中部分公寓大廈，有居民受傷。