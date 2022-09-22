我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

拜登聯大演說「重申一中」不尋求與中對抗或冷戰

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統21日紐約舉行的聯合國第77屆大會上，發表演講，譴責俄羅斯普亭總統侵略烏克蘭，違反聯合國憲章，並警告普亭勿使用核子武器。他也罕見的提到台海和平，堅守一個中國政策。(美聯社)
拜登總統21日紐約舉行的聯合國第77屆大會上，發表演講，譴責俄羅斯普亭總統侵略烏克蘭，違反聯合國憲章，並警告普亭勿使用核子武器。他也罕見的提到台海和平，堅守一個中國政策。(美聯社)

拜登總統21日在第77屆聯合國大會演說時，罕見提及維持台海的和平穩定，仍重申「一個中國」政策，不尋求與中國對抗或冷戰，會繼續為以和平方式解決衝突而奮戰；這是拜登在第四度提出捍衛台灣的說法後，首度對外重申美國對台政策。但拜登在聯大場合並未再出現「捍衛台灣」的說法，反而提到不尋求和中國對抗或冷戰。

拜登總統21日紐約舉行的聯合國第77屆大會發表演講。(路透)
拜登總統21日紐約舉行的聯合國第77屆大會發表演講。(路透)

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）表示，自1971年迄今，美國歷任總統在聯大演說時均未提及台海和平議題；故總統雷根曾在1985年與1987年的聯大演說提及台灣的經濟表現。

駐美代表處表示，感謝拜登重視台海和平穩定，尤其是8月以來中方無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府多次公開發言和具體行動力挺台灣。

拜登總統才自英國返國，安排在聯大第二天發表演講。他的演說花了相當篇幅抨擊俄羅斯侵略烏克蘭，在演說的後段提及美國堅守「一個中國」政策，並重申對台海的主張，但並未有突出的說法。

拜登表示，美國會繼續以和平方式解決衝突而奮戰，美國追求維持台海的和平穩定，遵循數十年來有助避免衝突的一中政策，並持續反對任何一方片面改變台海現狀。

拜登說，當美國應對不斷變化的地緣政治時，會持續扮演理性的領導者，不尋求衝突和冷戰，也不會要求任何國家在美國或其他夥伴之間選邊站。

拜登日前接受CBS專訪第四度提及若中國大陸進犯台灣，美軍會出面捍衛，被質疑美國放棄長久以來對台灣維持的「戰略模糊」政策；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及印太事務總監坎伯（Kurt Campbell）分別重申美國對台灣的政策不變。

拜登演說時表示，俄羅斯無恥違反聯合國憲章的核心原則，不僅入侵鄰國，試圖從地圖上抹去一個主權國家的存在，還組織虛假公投來併吞烏克蘭部分地區；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）公然對歐洲威脅，無視非核擴散的義務。

+

拜登稱俄羅斯的行為令人髮指，俄國攻擊烏克蘭的學校、火車站和醫院，過去這段期間也發現俄軍對烏克蘭人民實施暴行的戰爭罪證據。

俄羅斯總統普亭並未出席聯合國大會，在拜登演說時，俄國代表團成員表情嚴肅聆聽演講。...
俄羅斯總統普亭並未出席聯合國大會，在拜登演說時，俄國代表團成員表情嚴肅聆聽演講。(美聯社)

拜登說，美國和盟國要阻止俄國對北約領土的進犯，也要讓俄國為暴行和戰爭罪負責；如果各國都能恣意追求帝國野心不用付出代價，形同把聯合國的所代表的一切置於危險境地。

拜登說，烏克蘭和所有主權國家享有同等權利，美國與烏克蘭站在一起，團結一致反對侵略；在民主和專制的較量中，美國支持以民主價值觀為基礎的世界願景，民主仍是人類應對時代挑戰的最重要工具。

拜登談到侵略對全球糧食的影響，他承諾提供29億美元來強化全球糧食安全。

在聯大演說後，拜登在紐約分別與英國首相特拉斯（Liz Truss）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面時均提到俄羅斯和中國，根據白宮發布的新聞說明，美英將攜手合作支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，以及應對中國構成的挑戰；美法除支持烏克蘭外，也會阻止伊朗取得核武，以及在印太區域和應對中國的挑戰上持續合作。

拜登 烏克蘭 俄羅斯

上一則

普亭再增軍30萬 不惜用核武 拜登批魯莽不負責

下一則

中俄外長會晤 王毅：無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利

延伸閱讀

岸田文雄、尹錫悅紐約會談 日韓同意改善雙方關係

岸田文雄、尹錫悅紐約會談 日韓同意改善雙方關係
一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息3碼、轉運無證客

一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息3碼、轉運無證客
拜登UN演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

拜登UN演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策
拜登聯大痛批普亭：一個男人一意孤行發起戰爭

拜登聯大痛批普亭：一個男人一意孤行發起戰爭

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）

美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

2022-09-16 08:40

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息