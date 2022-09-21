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拜登任命資深顧問組團 落實晶片法527億補貼

記者顏伶如／綜合報導

拜登政府20日任命由資深顧問組成的委員會團隊，專責監督聯邦政府為半導體製造與研究提供的527億元補貼。

商務部首席經濟學家查特吉(Aaron "Ronnie" Chatterji)將擔任國家經濟會議(National Economic Council，NEC)晶片法案執行委員會白宮協調人。

拜登總統上個月簽署行政命令生效後，晶片法案執行指導委員會(CHIPS Implementation Steering Council)因此成立，今後將由查特吉掌理。

國會今年8月通過為半導體製造於研發提供527億元補貼，及為晶片廠投資提供25%抵稅，估計價值達240億元。

國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)指出，查特吉將將為重大計畫的落實協調步調一致的策略，同時確定建立各種規範與監督機制，好讓納稅人稅金能使用在負責任的用途。

拜登大力推動下完成立法的晶片法案，旨在提高美國面對中國時的競爭力，同時解決持續已久的晶片短缺問題，從汽車到洗衣機、電玩甚至武器製造都為之苦惱。

財政部官員施密特(Michael Schmidt)將出任商務部的晶片法案計畫辦公室(CHIPS Program Office)主任。施密特曾經擔任紐約州稅務暨財政廳廳長。

聯邦政府的材料測量實驗室(Material Measurement Laboratory)所長林艾瑞克(Eric K. Lin)將出任晶片法案研究及發展辦公室(CHIPS Research and Development Office)代理主任。晶片法案為晶片研發提供110億元預算。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，晶片團隊將由50位專家組成。她表示，這些領袖人才將帶入來自政府機關、產業以及研發領域的數十年經驗，特別重視大規模計畫的成立與落實。

商務部經濟官員費雪(Todd Fisher)將出任晶片法案計畫辦公室代理資深顧問。

晶片 商務部 拜登

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