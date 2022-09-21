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中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中監管資金外流、美中惡化…中資撤離美地產已達236億

記者胡玉立／綜合報導
中國安邦保險集團2015年以19億5000萬元收購紐約市地標華爾道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel)，創下美國獨立酒店史上最高價。（路透）
中國安邦保險集團2015年以19億5000萬元收購紐約市地標華爾道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel)，創下美國獨立酒店史上最高價。（路透）

多年來，中國企業曾是最積極買下美國豪華酒店、商業辦公大樓的買家，但近幾年情況急轉直下，昔日的中國買家正忙著將手上的美國不動產「脫手」；MSCI Real Assets數據顯示，2019年初以來，中資已淨售出236億元美國商業不動產，這個數字和2013年至2018年中資灑下近520億元買美國商業房地產的淨買家角色相比，堪稱戲劇性轉變。

中資常因高價搶購大型房地產成為頭條新聞，中國安邦保險集團(Anbang Insurance Group)2015年以19億5000萬元收購紐約市地標華爾道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel)，創下美國獨立酒店史上最高價。

談起中資轉變原因，Greenberg Traurig律師事務所亞洲房地產業務主席羅斯坦(Joel Rothstein)表示，四年前中國對美房地產投資開始下降，當時中國監管機構讓許多企業更難將資金轉至國外，一些最活躍買家也陷入財務困境；美中政治關係惡化，是另一個拖累投資的因素。

華爾街日報報導，中資的大手筆對市場產生巨大影響；MSCI Real Assets首席經濟學家卡斯特洛(Jim Costello)指出，當中國公司花大錢買下曼哈頓知名建築，這些交易往往成為附近房產指標，甚至成為其他城市房地產價值參考點；透過這種方式，中資的影響逐漸滲透到全美商業房地產市場，推高全國價位。

但最近許多房地產價格因利率上升、商務旅行減少、對辦公空間需求疲軟等因素下跌，許多中國公司正在撤退，其中，2017年中國海航集團(HNA Group)子公司曾以22億元破天荒高價買下曼哈頓公園大道245號辦公大樓，但海航子公司現已破產，9月格林不動產公司(SL Green Realty)接管該大樓；開發商中國泛海控股(China Oceanwide Holdings)手中多個美國開發項目已給了貸方；大家保險集團(Dajia Insurance Group)尋求剝離數十億元酒店投資組合，其中包括位於中央公園附近的曼哈頓Essex House酒店在內。

中國投資者的遭遇與1980年代末、1990年代初席捲美國房地產市場的日本投資浪潮相似；日本公司曾高價買下紐約洛克菲勒中心在內的著名大樓，後來市場轉向，遭受巨大損失。

不過，戴德梁行(Cushman & Wakefield)資本市場主席哈蒙(Doug Harmon)表示，現在中國競標美國房產很少見了，但韓國、德國和新加坡公司已經補位；他說：「總會有資本湧現。」

房地產 投資 曼哈頓

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