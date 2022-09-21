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紐約會季辛吉 王毅：中美應妥善管控「台灣問題」

記者廖士鋒、林則宏／綜合報導
中國國務委員兼外長王毅（左）19日在紐約會見美國前國務卿季辛吉，強調中美關係當務之急是妥善管控台灣問題，否則將產生顛覆性影響。（新華社）
中國國務委員兼外長王毅（左）19日在紐約會見美國前國務卿季辛吉，強調中美關係當務之急是妥善管控台灣問題，否則將產生顛覆性影響。（新華社）

拜登總統18日再度表態保衛台灣之後，中國國務委員兼外長王毅當19日在紐約會見美國前國務卿季辛吉時表示，中美關係當務之急是妥善管控台灣問題，否則將產生顛覆性影響。

王毅還警告，如觸犯「反分裂國家法」，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整。據北京外交部發布，王毅目前在紐約參加聯合國大會，同時會晤各國政要。

王毅祝賀季辛吉將迎來百歲誕辰，他向季辛吉表示，拜登作出「四不一無意」的承諾，但美方的所作所為卻與此背道而馳。美方出於錯誤的對中認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰。

他強調，中美爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難，美方應回歸理性務實的對中政策，回歸中美三個聯合公報正軌，維護好中美關係的政治基礎。

針對美國眾院議長裴洛西訪台、參院審議「台灣政策法」及有關協防台灣言論，王毅批評這些都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。

在台灣問題上，王毅稱，「實現和平統一是我們的最大願望，也將為此盡最大努力。但必須看到，台獨愈猖獗，和平解決台灣問題的可能性就愈消減」。他又引述古語「寧失千軍，不丟寸土」，稱這就是中國人的意志和決心；強調「如果觸犯『反分裂國家法』，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整」。

王毅呼籲美方，要維護台海和平穩定，「就應認認真真回歸一個中國本義，明明白白反對和制止『台獨』」。

據中方發布，季辛吉回顧了當年「上海公報」的歷史經緯，表示應充分認識台灣問題對北京的極端重要性，美中要對話不要對抗，應打造和平共處的雙邊關係。

中國國務委員兼外長王毅（右）向美國前國務卿季辛吉強調，美國眾院議長裴洛西訪問台灣...
中國國務委員兼外長王毅（右）向美國前國務卿季辛吉強調，美國眾院議長裴洛西訪問台灣、以及美國參院審議「台灣政策法」、和有關協防台灣的言論，「都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎」。（取材自中國外交部官網）

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