海軍司令湯瑪斯：中國軍力「有能力」封鎖台灣

美海軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號本月12日在南海與運油艦會合，補給油料。(取自美軍第七艦隊臉書)

美軍第七艦隊司令湯瑪斯表示，中國海軍規模龐大，已具備封鎖台灣的能力，但他說，解放軍 若企圖那麼做，國際社會可能介入，而他的任務是為那樣的情況做好準備。空軍部長肯德爾(Frank Kendall)19日也對北京 提出警告，俄軍在入侵烏克蘭戰爭中表現出的失控應讓北京在入侵台灣問題上「三思而行」。

華爾街日報20日刊登湯瑪斯(Karl Thomas)的專訪。他說，中方已將存在主權爭議的南海多個島嶼「徹底軍事化」，他並證實，由於北京事前放話威脅，眾院議長裴洛西 8月2日從吉隆坡搭乘專機飛往台灣時，路線經「高層」考量，決定避開南海，以避免誤判。

裴洛西8月4日結束訪台行程後，中國便開始在台灣周邊舉行實彈軍事演習，試圖展現封鎖台灣的能力。部分軍事專家認為，北京短期內欠缺全面侵台能力，一旦台海爆發危機，中方可能嘗試圍困而非擊垮台灣。

美國數十年來奉行對台海「戰略模糊」政策，不表明台海爆發衝突時是否會直接介入。但美國總統拜登在哥倫比亞廣播公司(CBS)18日播出訪問中說，如果北京武力犯台，美軍會保衛台灣。白宮官員事後重申，美方對台政策不變。

湯瑪斯是在拜登發表上述談話前接受華爾街日報專訪。他說，不知道中方會選擇入侵還是封鎖台灣，無論如何，他的職責是做好萬全準備，並希望北京以和平方式解決兩岸分歧。

「若中鎖台 國際可能介入」

湯瑪斯說，中國海軍規模龐大，「如他們想霸凌並以艦艇包圍台灣，他們有能力辦到」。

他說，如果中方封鎖台灣，而非涉及致命武力的全面攻擊，國際社會可能介入，共同設法解決這項挑戰。

裴洛西8月初不理北京反對訪台，乘坐的美軍專機從馬來西亞赴台時選擇繞遠路，沒有飛越南海上空。被問及原因，湯瑪斯回答這是「高層」決定，北京事前警告裴洛西訪台會有後果，而美方當時不清楚中方會如何回應。

裴洛西訪台後，解放軍展開圍台軍演並發射飛彈飛越台灣上空。湯瑪斯批評中方發射飛彈「不負責任」，並以中文「蠶食」形容北京不斷進逼、測試對方反應的作為。

湯瑪斯認為，中方近期在台灣周邊行動，是在南海軍事化「強權即公理」心態的延伸。

美海軍第七艦隊司令湯瑪斯(左)。（取材自美海軍第七艦隊臉書）

「中產艦艇速度 印象深刻」

報導說，中國海軍規模傲視全球，但美軍艦艇更先進、航母艦隊規模更勝一籌，在質的方面具優勢。湯瑪斯說，中國生產海軍艦艇的速度令人印象深刻，055型飛彈驅逐艦就是一例；美國因造船廠不足，飛彈驅逐艦產速明顯不如中方。

各軍種協調作戰能力向來被認為是解放軍弱點。但湯瑪斯表示，中方在這方面已有進展，四年前只有海軍飛機在海上飛行，如今空軍飛機也已出海，聯合作戰能力不斷精進。

據「美國之音」20日報導，空軍部長肯德爾19日在空軍太空軍協會主辦的年度航空、空間與網路會議上對媒體發言時表示，「中國入侵台灣將犯下一個巨大的錯誤」。

但肯德爾也表示，目前「沒有證據顯示有人即將對臺灣發動侵略」。但這不影響美國空軍在資源與預算使用上對中國的重視。他稱，「中國、中國、中國」，「我多年來一直在對中國的軍事現代化敲警鐘。」