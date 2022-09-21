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中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中國2027年之前武統台灣？美學者多不認同

編譯潘勛／綜合20日電
圖為8月初中國軍演，台海軍馬公軍艦在台灣東部海域監控中國「馬鞍山號」艦。（取材自台北國防部）
圖為8月初中國軍演，台海軍馬公軍艦在台灣東部海域監控中國「馬鞍山號」艦。（取材自台北國防部）

華府智庫戰略及國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)最近調查數十位台海兩岸情勢專家，認為中國是否會趁2027年解放軍建軍百周年時，動武統一台灣，結果顯示83%的受訪人不認為如此；另外，認定北京「內部已有強硬最後期限」，要在2049年中華人民共和國建國百周年前武統台灣者，也只有44%。

「新聞周刊」(Newsweek)20日報導，拜登總統18日在「60分鐘」節目上宣布，中國若進攻台灣，美國將協助台灣防禦，引來北京抗議；但戰略及國際研究中心調查發現，專家都認為中國極可能把美軍介入台灣計算在內，另認為某些美國最親密盟友都會協防台灣。

拜登公開承諾，碰到中國「史無前例攻打」台灣時，將協防台灣，是13個月內第四度做此聲明；某些人認為，拜登已打破美國奉行40年的「戰略模糊」政策；長久以來各界認為戰略模糊政策採雙重嚇阻，既防範中國動武，也阻止台灣宣布獨立。

戰略及國際研究中心「中國國力專案」(China Power Project)調查64位專家，時間在8月10日到9月8日；其中64%認為，北京對拜登宣示的政策轉移「反應負面且重大，挑起危機」，另31%認為中國的憤怒回應只限制在外交抗議等方面。

拜登在電視訪問中還說，「台灣得自行判斷其獨立」，這一點再度逸離美國官方立場，即不公開支持台灣人自決。

中國國力專案調查中，約八成受訪者認為北京要武統台灣，欠缺「一致的內部戰略及路徑圖，沒有具體階段及接下來可行的步驟」；另84%表示，中國或有志於「統一」，但未訂期限。

這次調查的結果，與以下的觀點相吻合：中共高層並未設有時間表，指出何時試著奪取台灣的政治控制權；即便美方官員評估，北京正追求擁有戰力，在美國干涉下也武統台灣，但到2030年以前，中共都沒設想好。

受訪的64名專家都表示，中國已預料美軍將協防台灣；此外，55%受訪者指出，美軍軍力更強，北京對與美開戰沒有把握。自俄國入侵烏克蘭以來，美國國會領袖都試圖改革美、台安全夥伴關係；台灣也提高國防開支，購買在俄烏戰爭中發威的美式軍武系統。

北京 拜登 中共

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