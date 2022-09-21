拜登第4度重申護台 美加軍艦聯袂通過台海

美海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」。(取自美國海軍第七艦隊)

拜登 總統18日在電視播出的受訪中第四度重申護台說，白宮 國家安全顧問蘇利文20日再度重申美國基於「一個中國」政策的基本承諾沒有改變；在同時美海軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號和加拿大 皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號20日，聯袂共同執行例行穿越台灣海峽的任務。

拜登總統18日受訪時第四度明確表示，中方若攻擊台灣，美軍將會出手援助。此一說法再次引發中方抗議。(美聯社)

第七艦隊：例行任務

美國海軍第七艦隊20日表示， 勃克級飛彈驅逐艦希金斯號(Higgins, DDG 76)和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號(HMCS Vancouver, FFH 331)共同執行例行穿越台灣海峽的任務。

強調美加軍事聯盟

圖為加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」20日與美海軍驅逐艦「希金斯號」聯袂通過海灣海峽。(取自美海軍第七艦隊)

這是拜登專訪播出後立即的美國海軍行動，也是眾院議長裴洛西8月初訪台後，美軍第二度穿越台海，也是美國與加拿大的海軍同時行動，既強調台海是國際海域之意，也有強調美加軍事聯盟。

台國防部21日(當地時間)表示，台軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。國防部在新聞稿中表示，美軍一艘驅逐艦及一艘加拿大海軍護衛艦，經台灣海峽由南向北行駛。

美海軍第七艦隊表示，美加軍艦在台北時間20日穿越台海，這是基於國際法規範，賦予公海的航行和穿越自由；五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)在記者會答覆記者詢問表示，美軍將持續在國際法允許之處飛行、航行與執行任務。

加拿大環球郵報(The Globe and Mail)報導，溫哥華號和希金斯號一起自菲律賓穿越台海到達南韓水域，這趟航行耗費8到12個小時。路透報導，近年來，美國軍艦一直執行例行性通過台灣海峽，有時英國和加拿大等盟邦軍艦也會例行性通過台海。

第七艦隊表示，希金斯號和溫哥華號的航行展現了美國與盟友夥伴對自由開放印太區域的承諾，類似合作代表著美軍針對安全繁榮海域的重點作為。

中國駐加拿大大使館對環球郵報表示，中方對美加軍艦穿越台海保持高度警戒，將堅決應對一切威脅與挑釁。

白宮重申一中政策不變

美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」。(取自美海軍第七艦隊)

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)20日在白宮例行記者會上被問到美國的台灣政策，他重申美國恪守一中政策，反對片面改變現狀，支持台海和平穩定的立場，並說拜登在每個談到台灣的場合都重申這些基本承諾，「他(指拜登)特別清楚且毫不含糊地強調並重申了一中政策。」

蘇利文說，這次播出的訪問和拜登5月在東京的記者會中，都被問到一個假設性問題，拜登給出的答案都是類似的；蘇利文提醒大家，拜登在5月記者會上還被追問美國是否改變對台灣的政策，拜登當即否認。

蘇利文說，若美國總統要宣示政策變化，他會這麼做，但是他沒有。

拜登在18日播出的電視節目專訪中，第四度稱若中國侵犯台灣，美軍將捍衛台灣，被質疑改變不明說是否介入台海衝突的「戰略模糊」政策；白宮和國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)均稱美國政策沒有改變。

中：堅決反制威脅挑釁

中國人民解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校21日(當地時間)表示，美方希金斯號驅逐艦、加拿大溫哥華號護衛艦過航台灣海峽，並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。