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結婚、加冕都在這…英女王西敏寺國葬 2000人齊聚送別

編譯陳韻涵／綜合19日電
多國元首赴倫敦參加英女王伊麗莎白二世的喪禮，圖為拜登總統伉儷出席在西敏寺舉行的儀式。(Getty Images)
多國元首赴倫敦參加英女王伊麗莎白二世的喪禮，圖為拜登總統伉儷出席在西敏寺舉行的儀式。(Getty Images)

邱吉爾喪禮後 英國首次舉行國葬

英國19日舉辦女王伊麗莎白二世的葬禮，這是1965年1月30日前首相邱吉爾舉喪以來，英國首次舉行國葬，各國元首、君主等2000人齊聚西敏寺，民眾夾道送別女王安眠溫莎堡。

大笨鐘敲響96次 象徵女王在世的96年

美聯社報導，英國是注重華麗排場與壯觀盛會的國度，邱吉爾以來首次國葬顯得格外浩大；女王下葬前，大笨鐘聲每分鐘響一次，共計96次，象徵女王在世的96年。

女王靈柩原本放在西敏廳(Westminster Hall)供貴賓和民眾致敬，典禮開始後放上皇家海軍砲架車，由142名皇家海軍水兵和六名軍官護送前往西敏寺(Westminster Abbey)，御林軍儀仗隊和皇家海軍陸戰隊組成的樂隊沿路演奏；接著，御林軍把女王靈柩抬入西敏寺內，教堂內約2000名與會者全部起立致意、默哀。

主持儀式的西敏寺主任牧師霍伊爾(David Hoyle)說：「女王在此舉辦婚禮和加冕儀式，大英國協乃至全球領袖匯聚於此，哀悼女王辭世，我們將銘記她無私為民服務的漫長歲月。」儀式結束後，全場默哀兩分鐘，接著樂隊吹奏國歌「天佑吾王」。

英國廣播公司(BBC)報導，西敏廳大禮堂是英國國會所在西敏宮(Palace of Westminster)歷史最悠久的建築，而女王國葬舉行的西敏寺是座古老教堂，英國歷任國王和女王都在此加冕；女王伊麗莎白二世1947年與王夫菲利普親王(Prince Philip)結婚，1953年舉行加冕儀式，但西敏寺自18世紀以來，就沒有舉行過君主葬禮，直到19日送別女王。

負責佈道的坎特布里大主教威爾比(Justin Welby)說：「極少領袖受到能與女王伊麗莎白二世相提並論的民眾愛戴。」

拜登等多國領袖出席 歐洲貴族也在場

多國王族參加英女王伊麗莎白二世的喪禮，圖為日本德仁天皇和皇后(後排坐者)、約旦國...
多國王族參加英女王伊麗莎白二世的喪禮，圖為日本德仁天皇和皇后(後排坐者)、約旦國王阿布杜拉和王后(前排坐者)出席在西敏寺舉行的儀式。(路透)

應邀出席女王葬禮的國際領袖包括美國總統拜登、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)等國家領袖，以及日皇德仁(Emperor Naruhito)、所有在世的英國前首相與歐洲貴族。

英國新國王查理三世(King Charles III)感謝全球各界對於女王的哀悼，他在母親葬禮前夕發布訊息，感謝所有英國及全世界的人，稱他與王后卡蜜拉(Queen Consort Camilla)備受感動。

在女王的長眠地溫莎(Windsor)城堡，大批民眾在女王靈柩最後巡禮會經過的路線旁徹夜守候，卡位送別女王的最佳位置。

吉莉‧費茲傑羅(Jilly Fitzgerald)說：「和許多有同感的人們聚在一起很棒，這就像是一個大家庭，因為每個人都覺得女王宛如家庭成員。」 

英國 皇家 拜登

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