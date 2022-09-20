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英女王國葬12小時全直播 跨時區、各大洲觀眾收看

編譯徐薏茹／綜合19日電
英女王伊麗莎白二世的喪禮在全球實況轉播，圖為印度民眾在邦加羅爾的商店收看喪禮實況。(歐新社)
英女王伊麗莎白二世的喪禮在全球實況轉播，圖為印度民眾在邦加羅爾的商店收看喪禮實況。(歐新社)

英國女王伊麗莎白二世國葬於19日隆重舉行，逾百位各國元首、領袖齊聚，成千上萬民眾擠滿倫敦街頭，一同向女王告別；同一時間，全球不同時區、各大洲的觀眾也透過大大小小的屏幕收看直播，從電影院、酒吧，到個人的手機、平板，在這個歷史性時刻，身處異地的廣大群眾盯著螢幕一齊見證這場世紀喪禮。

在英吉利海峽(English Channel)另一端與英國相望的法國，廣播公司取消平時的節目，以長達12小時來轉播葬禮。

在巴黎中區，當地人與英國旅客一起在The Cricketer酒吧收看女王國葬直播；來自曼徹斯特的娜塔莉·達森(Natalie Dotson)說：「這是歷史性的一刻，我不想錯過。所以我們用Google找了一家英語酒吧，今天來收看轉播。」

巴黎當地人帕蘭托恩(Martine Paranthoen)邊啜飲飲料邊說自己有點緊張，「因為對我來說，女王是不朽的。」

英國共125家戲院開放直播女王國葬。

南非國家廣播公司SABC直播葬禮並作為頭條新聞，電台也優先報導葬禮消息。

德國公共廣播公司ARD、ZDF和各家私營新聞頻道播放數小時的詳細現場報導及評論。

西班牙公共廣播公司RTVE提供分分秒秒的詳盡報導，西班牙國王費利佩六世(Felipe)和王后萊蒂西亞(Letizia)，以及前國王胡安卡洛斯一世(Juan Carlos)與前王后也出席女王葬禮。

英國前殖民地香港也有數百位民眾聚集在英國駐香港總領事館悼念，許多人手持蠟燭與鮮花，透過共享設備觀看喪禮直播。

在香港定居三年的42歲英國公民費爾(Tom Fell)表示，距離喪禮如此遙遠「很艱難」，「我記得我參與過黛安娜王妃的喪禮、參與過女王母親的喪禮，在現場感受悲傷與損失，但不能親自參與，讓人更難受。」

英國女王 香港 電影院

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