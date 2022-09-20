英女王與父母、丈夫長眠溫莎堡 儀式折斷法杖有重大意義
英國女王伊麗莎白二世19日舉行國喪，全球數百萬人同步觀禮，禮成後靈車帶女王返回她最愛的溫莎城堡，葬於喬治六世紀念禮拜堂(King George VI Memorial Chapel)，長伴其雙親，並與亡夫菲立普親王(Prince Philip)長眠與此。
溫莎城堡1066年建成 埋葬多位君主
溫莎城堡最初於1066年由「征服者威廉」威廉一世所建，過去數百年來經歷多次重建與改造，如今其為全球最大、歷史最悠久的城堡；溫莎城堡坐落於倫敦外圍，其為是女王周末和晚年長居之處。
溫莎城堡1992年失火造成諸多毀損，女王更以拉丁語稱這是她的「可怕的一年」，同年王室也爆發不少醜聞。
溫莎城堡是數十位英格蘭和英國國王和女王長眠之處，多數君主下葬於聖喬治教堂(St. George's Chapel)的皇家墓穴(Royal Vault)，包括1547年逝世的亨利八世(Henry VIII)，以及1649年以國王身分遭處死的查理一世(Charles I)。
折斷白色法杖 象徵「統治時期結束」
女王下葬前，英國國王查理三世將女王王旗放置於靈柩，王室中職別最高的宮務大臣(Lord Chamberlain)折斷白色法杖(Wand of Office)並置於靈柩上方；根據白金漢宮說法，折斷白杖的儀式意旨移除女王的三項王權之物，另兩物為王冠與寶球，象徵女王統治時期結束。
來源：Guardian News
女王靈柩先安放在皇家墓穴，溫莎教長(Dean of Windsor)誦讀詩篇，接著嘉德紋章官(Garter King of Arms)宣告女王的頭銜，到此完成女王的公開喪禮儀式。
公開儀式結束 還有一場私人喪禮
不過皇家墓穴並非女王最後安息之地，19日傍晚另有一場不對外公開的王室喪禮，女王靈柩移往以其父名字為名的喬治六世紀念禮拜堂，加入其父喬治六世、母親伊莉莎白王太后(Queen Mother)和親妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)；去年逝世女王丈夫、菲立普親王的靈柩也將從皇家墓穴移往此處與女王合葬。
雖然這場王室典禮不對外公開，但該禮拜堂對外開放，這表示民眾之後仍可到此悼念女王。
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