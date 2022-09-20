告別女王 查理三世親筆卡片悼摯愛母親

英國為伊麗莎白二世女王舉行國葬，送葬儀隊井然有序，將女王靈柩送進溫莎堡與夫婿菲立普親王在天相聚。（美聯社）

8日辭世的英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)19日舉喪，神情肅穆哀戚的新任英國國王查理三世 (King Charles III)率領三名手足安妮公主(Princess Anne)、安德魯王子(Prince Andrew)與愛德華王子(Prince Edward)，以及兩個兒子威廉 王儲(Prince William)、哈利王子(Prince Harry)，步行送母親最後一程。

在女王靈柩上有張特別的小卡片，這是查理三世親筆寫下追悼母親的卡片，署名處有「R」縮寫，代表國王之意。（美聯社）

深摯懷念 簽名「R」代表國王

美聯社報導，女王靈柩上方花圈中央擺有查理三世親筆卡片，寫道：「敬愛與深摯的懷念，查理國王敬上」；查理以「Charles R」自稱，「R」代表拉丁語中的「國王」(Rex)，常用於信函署名；女王也曾署名「伊莉莎白女王」(Elizabeth R.)，此處的「R」意旨拉丁語中的「女王」(Regina)。

白金漢宮(Buckingham Palace)表示，靈柩花圈的鮮花均由查理三世親自挑選，其中紫薇花更摘自女王當年新娘捧花的同一棵植物。

英國為伊麗莎白二世女王舉行國葬，查理三世一路護送，將女王靈柩送進溫莎堡與夫婿菲立普親王相聚。（路透）

查理三世哀痛疲憊 淚水盈眶

73歲的查理三世繼任國王的11天期間，10天擠滿公開行程，旅行1900哩，僅15日神隱海格羅夫故居(Highgrove)，據報他在該處禱告，猶如身處私人禮拜堂。他19日顯得哀痛疲憊，雙眼泛紅、淚水盈眶。

從倫敦到溫莎(Windsor)，女王國葬細節處處可見英國王室的精心安排，儀式莊嚴隆重，圍觀群眾氣氛感傷。

英國國王查理三世和王后卡蜜拉（右）全程參與女王伊麗莎白二世的國葬。（美聯社）

皇家海軍護送 女王三子一女隨侍

女王靈柩安放在英國皇家海軍砲車上緩緩前行，由142名英國皇家海軍護送抵達西敏寺(Westminster Abbey)時。查理三世、安妮公主、愛德華王子與威廉王儲均著正式軍裝，在靈柩從砲車上抬下時敬禮。

查理三世手足在他身側依長序排列，安妮公主稍落後國王半步，安德魯王子神情哀戚，而愛德華王子被拍到以手帕拭淚；查理三世後方則是威廉王儲，威廉身側則是哈利王子和安妮公主長子。

安德魯王子與哈利王子雖然都曾在英國軍隊服役，到目前已不再履行王室職務，因此兩人著西裝未向靈柩敬禮。

包括王后卡蜜拉、喬治王子、夏綠蒂公主、威爾斯王妃凱特、蘇塞克斯公爵夫人梅根、愛德華王子等重要王室成員，難得在西敏寺同框送女王最後一程。（美聯社）

王后(Queen Consort)卡蜜拉(Camilla)、威廉王儲之妻凱特王妃(Princess Kate)及威廉王儲的九歲長子喬治王子(Prince George)、七歲長女夏綠蒂公主(Princess Charlotte)，以及哈利王子之妻梅根馬克爾(Meghan Markle)則先在西敏寺內等候，之後隨隊一同進入大教堂，由坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)在喪禮上致悼念詞。

確保繼承順序 喬治、夏綠蒂現身葬禮

喬治王子和夏綠蒂公主是隊伍中最年幼成員，顯示王室別有考量，此前威廉王儲盼他們能繼續上學，維持常態，但多名王室資深顧問支持兩名年幼王室現身喪禮，以確保英國繼承順序。過去君主國喪，通常孫子和曾孫並未無官方角色，但隨著女王登基邁入白金禧年，以及王室盼能傳遞王室穩定性，該傳統也出現變化。

英國民眾湧上倫敦街頭，送女王最後一程，顯示女王深受英國子民的愛戴。（美聯社）

在肅穆的國葬儀式結束後，女王靈柩移往溫莎城堡(Windsor Castle)，將安葬於聖喬治教堂(St. George's Chapel)，長眠在夫婿菲立普親王(Prince Philip)旁邊。直到此時查理三世才終於露出微笑，與坎特伯里大主教交談。

在位70年的伊麗莎白二世是英國統治時間最長的君主，女王本月8日在王室避暑莊園蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)過世，享耆壽96歲。