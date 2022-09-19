女王世紀國葬 拜登弔唁：親切、可敬、鞠躬盡瘁

拜登總統伉儷(右)在西敏寺瞻仰女王伊麗莎白二世的靈柩。(Getty Images)

英國 19日舉行世紀葬禮，送別女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)；拜登 總統18日赴倫敦西敏廳弔唁，各國領袖政要和各地民眾不辭排隊辛勞，只為親自向女王致敬60秒。

數千軍警 維安總動員

拜登總統伉儷(右上方)在西敏寺瞻仰女王伊麗莎白二世的靈柩。(Getty Images)

美聯社報導，拜登18日在英國部署數千名警力和數百名軍人的維安陣仗下，加入數名國際領袖和官員的行列，抵達西敏廳(Westminster Hall)向女王靈柩致敬。

拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)站在貴賓專用的高台上，向女王靈柩致敬，美國駐英國大使簡‧哈特利(Jane Hartley)陪伴拜登伉儷致哀。

現場影像顯示，拜登在胸前畫十字架，雙手交叉緊握；他默哀多時，接著又把張開的右手放在心臟處，隨後點頭示意準備離開。

拜登簽署禮賓簿時，形容女王「親切、可敬、鞠躬盡瘁」，並向皇族致哀。

吉兒‧拜登則在另一本給領袖配偶及大使簽名的禮賓簿上寫道，「女王此生奉獻給人民，以智慧和慈悲服務大眾，我們永遠不會忘記他的溫暖、善良和曾經交談的對話。」

拜登夫婦分別在賓客簿上簽名留下悼念字句後，轉往白金漢宮出席新國王查理三世 (King Charles III)主持的招待活動。

全球500領袖出席葬禮

女王伊麗莎白二世的靈柩停放在倫敦西敏廳，19日儀式後，即安葬於溫莎城堡內。(Getty Images)

英國官方邀請全球500位領袖出席19日舉辦的女王葬禮，成為近年來眾領袖難得聚首的場合。除了各國領袖之外，女王葬禮還會有數百名各國代表、政治人物、退伍軍人和英國慈善組織的員工列席。

人權爭議 未邀沙王儲

英國邀請各國王室出席女王葬禮，獨漏沙烏地王儲穆罕默德‧沙爾曼(Crown Prince Mohammed bin Salman)，沙國將派穆罕默德王子(Prince Turki bin Mohammed)代表出席。

英國皇室原定邀請沙爾曼的決定招致人權團體批評，主要是因為曾替「華盛頓郵報」撰稿的沙烏地異議記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館內遭沙國特工殺害；美國情報單位表示，沙爾曼批准這場行動，但他否認涉案。

民眾致哀 數千人排隊

女王葬禮前，靈柩停靈西敏廳供民眾前來致敬，數千人不辭辛勞大排長龍，只為獲得單獨向女王致敬60秒的珍貴時光；大多數人神情凝重地面相靈柩，低頭致哀，靜默不語。

晚間8時，英國各地民眾默哀一分鐘，緬懷許多人大半輩子認識的偉大君主。

世紀葬禮19日在西敏寺落幕後，女王將長眠溫莎(Windsor)；18日的天空下著雨，仍澆不熄等候民眾的熱情，有人搭起小帳篷守候，有人蜷縮在溫莎堡外的長椅上；這些民眾計畫徹夜等候，為19日恭敬目送女王最後一程的最佳位置卡位。

52歲的史威尼(Fred Sweeney)用兩支俗稱米字旗的「聯合旗」(Union Flag)標示他的「營地」位置，他說：「這對我們而言只是一天一夜，但女王為我們奉獻了70年，這般國葬規模並不為過。」