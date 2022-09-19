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女王國葬限搭巴士 惹火多國元首 部分拒出席

編譯陳韋廷／綜合報導
美國有特例， 拜登總統18日乘總統座車「野獸」到達白金漢宮。(Getty Images)
美國有特例， 拜登總統18日乘總統座車「野獸」到達白金漢宮。(Getty Images)

英國女王伊麗莎白二世國葬在當地時間19日上午11時舉行，逾百外國元首齊聚倫敦致意，英國政府要求所有人輕車簡從，避搭私人飛機且須集體搭巴士參加葬禮，但是美國總統拜登等少數領袖卻獲准搭乘自己的座車，引發少數未獲此待遇的外國領袖反彈並拒絕出席。

華盛頓郵報報導，讓女王安息已變成一項巨大外交挑戰。按照禮儀，女王國葬當天，23名王室成員將坐在西敏廰第一排，在美國總統拜登和其他大約90位總統和總理前方。

英國女王伊麗莎白二世的孫子和孫女十七日為祖母守靈，從中間順時鐘方向依序為王儲威廉...
英國女王伊麗莎白二世的孫子和孫女十七日為祖母守靈，從中間順時鐘方向依序為王儲威廉、安妮長公主長子彼得、愛德華王子長子塞文子爵詹姆斯、尤金妮公主、哈利王子、碧翠絲公主、愛德華王子的長女露易絲溫莎女勳爵，以及安妮長公主的長女扎拉。（路透）

英方要求獲邀參加國葬的近兩百位外國領袖搭商業航班來英國，但許多私人飛機還是來了。英國外交部一個名為「機庫」的地方，激烈協商正在幕後進行，數百人處理著近五百位外賓要求。

此外，英國下議院議長霍伊爾禁止中國代表團成員瞻仰女王靈柩，更引起外交爭端。

幾乎所有跟英國有邦交的國家或地區的領袖都獲得邀請，伊朗、北韓與尼加拉瓜在內數個國家則只被邀請派出大使，俄國、白俄羅斯跟緬甸等國則因烏克蘭戰爭和侵犯人權而未受邀。

這些外國元首與代表17日晚獲英王查理三世於白金漢宮設宴招待，並受邀出席國葬後的招待會。

日皇德仁18日向英王伊麗莎白二世的靈柩致意。這是日皇即位後首次外訪。 (Gett...
日皇德仁18日向英王伊麗莎白二世的靈柩致意。這是日皇即位後首次外訪。 (Getty Images)

日皇德仁夫婦接受英方安排，將搭乘巴士前往西敏廰參加國葬，和他們同車的包括比利時、西班牙、瑞典和荷蘭等國的國王和王后。烏克蘭第一夫人澤倫斯卡也將出席，但總統澤倫斯基不會參加。

貴賓們還不斷提出特殊要求，有些人要求帶上醫生，有些要求帶私人助理，還有些人要求提供可休息的房間，但十之八九遭到英方拒絕。

口譯員則是例外，因為將出席的中國國家副主席王岐山與巴西總統波索納洛等人不會說英語，中國國家主席習近平受邀但婉拒參加。

拜登總統獲准搭自己的座車前往西敏廳，獲得同樣待遇的包括以色列總統赫佐格等極少數有安全顧慮的人。英國駐美大使卡倫．皮爾斯說，拜登應該是史上第一個參加英國國葬的美國總統，上次英國是在1965年為前首相邱吉爾舉辦國葬，而當時的美國總統詹森生病住院無法參加。

土耳其總統厄多安要求搭自己的座車參加女王國葬，在被告知須搭巴士後拒絕出席，改派外長卡夫索格魯為代表。遭指控是華郵記者哈紹吉謀殺案幕後黑手的沙國王儲穆罕默德，也決定不出席。

英國女王 拜登 烏克蘭

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