女王國葬╱500國王、王后、總統、總理 維安大陣仗

英國19日在溫莎城堡舉行女王伊麗莎白二世的安葬儀式，女王將長眠於夫婿菲立普親王身旁。圖為溫莎城堡外可見到巨大的女王肖像。(Getty Images)

英國女王 伊麗莎白二世國葬預計將有超過500位各國王室成員及政商名流出席，對維安工作的要求非常嚴謹，美聯社報導倫敦警方表示他們將嚴格監控「從天上到下水道」每一個角落。

立體維安 路邊垃圾桶都搜查

倫敦警方指出，對各國政要的保護相當嚴謹，除了派員警在國葬路線的制高點外，也有大量警犬會在預定路線偵查可疑物品，泰晤士河也會安排軍警維安，包含下水道、路邊垃圾桶等也都經過詳細搜查並密封，以防被有心人士藏匿違禁物；同時為避免干擾國葬儀式，倫敦市政府已下無人機禁飛令，希斯洛機場也停飛了數十架次航班。

19日將有超過1萬名員警值班，同時協請全國共43個單位出警，還會有數百名義工在國葬路線協助維持秩序；警方將在距離議會不遠的蘭貝斯橋(Lambeth Bridge)設立維安指揮中心。

倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)說：「上次全世界各國領導人聚集在一個地方已是數十年前的事了，此次維安工作複雜程度前所未見；或許會有壞人意圖傷害世界領導人，因此我們正努力與警方、國安部門和各單位許多人合作，確保女王國葬盡可能成功。」

警史最大規模 超越倫敦奧運

大都會 警察局(Metropolitan Police)局長羅利(Mark Rowley)也說：「警方的目標是確保國葬儀式順利結束，且由於儀式莊嚴肅穆，警方將盡量以不引人注目的形式保護各國政要及民眾安全」；副局長坎迪(Stuart Cundy)則說：「此次維安任務『極其複雜』，是倫敦警隊史上最大規模的一次，超越倫敦奧運會」。

除了對各國王室成員及政商名流的保護外，預計超過100萬名參與國葬弔唁女王的民眾也是倫敦警方維安工作的重大挑戰；除了調派大量警力支援從西敏寺經白金漢宮、海德公園到溫莎城堡的國葬路線上站崗執勤外，也協調交通部門加開公車及地鐵班次，輸運赴京哀悼的民眾。

主持國葬的西敏寺主任牧師霍爾(David Hoyle)則指出，目前國葬儀式安排進展順利，但警方維安工作卻出現了小插曲；他說：「警方沒認出送鮮花的麵包車，所以要求車子回頭，現在我的花匠還在等著鮮花送到。」