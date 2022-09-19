女王國葬╱烏克蘭第一夫人代表出席 王儲妃凱特會晤

英國新任威爾斯王妃凱特(左) 18日在白金漢宮會晤，專程出席英國國葬的烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基。(Getty Images)

英國新任威爾斯王妃凱特 18日在白金漢宮會晤烏克蘭 第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基(Olena Zelenska)，歐蓮娜19日預期將代表烏克蘭出席英國女王 伊麗莎白二世國葬。

歐蓮娜早些時候也到西敏廳弔唁伊麗莎白二世，並在大廳停留數分鐘。

歐蓮娜赴英國之前，其丈夫澤倫斯基簽署弔唁冊(book of condolence)向女王致敬，英國駐烏克蘭大使西蒙斯(Melinda Simmons)表示基於烏國此時正值戰爭時期，她為總統的舉動「深感榮幸」。

從發布的照片中可看到，凱特與歐蓮娜均身穿黑色長裙，面對面坐在壁爐前進行深度交談。

烏國總統澤倫斯基因其在戰爭期間展現的領導能力受到英國王室成員讚揚，由於戰事持續進行，澤倫斯基必須留守家鄉，不克前往英國；據報導俄國總統普亭(Vladimir Putin)並未受邀出席女王國葬。

新任王儲威爾斯親王威廉與王妃凱特先前曾表達支持，表示他們「與所有烏克蘭人民站在一起」。

威廉凱特夫婦4月訪問災害危機委員會(Disaster Emergency Committee)倫敦總部，以了解更多關於支持受戰爭影響人民的工作。

3月時，威廉夫婦拜訪倫敦的烏克蘭文化中心(Ukrainian Cultural Centre)，聽取在英國與全歐洲支持烏克蘭的行動，並與烏克蘭社區的成員和志工會面，談到該中心提供的服務以及面臨的挑戰。兩人也在肯辛頓宮買了手工製巧克力布朗尼、榖麥棒贈與志工。

此前威廉、凱特曾在官方推特帳號@KensingtonRoyal發表聲明表達對烏克蘭的支持：「2020年10月我們有幸與澤倫斯基總統及第一夫人會面，瞭解他們對於烏克蘭未來的希望與樂觀。在總統及所有烏克蘭人民勇敢為未來奮戰的同時，我們今日與他們站在一起。」