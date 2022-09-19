最清楚表態 拜登：中若犯台 美將出兵

拜登總統在18日播出的電視訪問中表示，中國若侵犯台灣，美軍將捍衛台灣。這是拜登對兩岸議題最清楚的表態，勢必會觸怒北京。(美聯社)

拜登 總統在18日播出的「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪談時表示，中國若侵犯台灣，美軍將捍衛台灣；「路透」報導，這是拜登迄今對於兩岸議題最明顯的表述，無疑會觸怒北京 政府。

美軍護台「不同於俄烏戰 將是史無前例的攻擊」

拜登月初接受這場預錄訪問，他18日已抵達英國悼念英國女王；他受訪當時被問到，北京若武力犯台，美軍是否會捍衛台灣時答道：「會，事實上，如果那是史無前例的攻擊。」

主播繼續提問，試圖釐清拜登這番話是否與美軍馳援遭俄羅斯入侵的烏克蘭不同，而是美軍會協防遭受中國打擊的台灣，拜登果斷回答：「對」。

不過，拜登在「60分鐘」訪談中重申，美國不支持台灣獨立，秉持「一中政策」，華府在官方場合承認北京，而非台北。

拜登此次受訪的發言，顯然與美方長期的對台政策背道而馳，但拜登此次表態顯然與他之前允諾美軍會協防台灣的說法一致。

白宮重申對台政策不變

美國向來以模糊策略處理對台政策，且一直不願承諾若台灣遭受攻擊，美軍將如何應對。

對於拜登最新發言，白宮發言人表示，美國隊台政策維持不變，「總統已經說過，包括今年初在東京表示，他清楚闡明，美方對台政策不變，這就是事實」。

拜登第三次表明協防台灣

這不是拜登首次表態助台抵禦中國侵犯，拜登去年10月被問到，美國依法是否需要提供必要協助捍衛台灣，拜登說：「是，我們有義務這麼做。」

白宮發言人當時澄清，拜登並未宣布美國改變任何對台政策；部分專家則認為，拜登此舉形同外交「失禮」。

今年5月，拜登又被問到，美方是否有意派兵協防台灣，他當時說：「是，那是我們的承諾。」

護台發言肯定惹怒北京

路透指出，拜登的發言肯定會惹怒北京，北京當局已對聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月訪台大為光火；裴洛西訪台促使中國進行大規模軍演，並抗議美國議員加速推動強化美軍支持台灣的舉措。

美聯社報導，白宮官員在這場專訪後說，美國對台政策不變，也未說明美方是否會出兵防衛台灣。拜登先前就有類似的發言，但發言時機正值美中關係日趨緊張，尤其是在眾議長裴洛西上月初訪台後，而白宮也都隨即澄清美方政策不變。

拜登曾警告習近平 勿軍援俄國

拜登總統接受「60分鐘」專訪時說，曾對中國國家主席習近平提出警告表示，如果中國違反美國對俄羅斯的制裁，將會犯下重大錯誤，導致美國投資流失。不過，拜登在訪問中同時表示，並沒有任何跡象顯示北京在俄烏戰爭當中為莫斯科提供武器。

拜登接受訪問時說，與習近平通話的時間，便在習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)今年2月北京奧運期間會面後不久。北京奧運閉幕典禮之後幾天，俄軍便入侵烏克蘭。

拜登對「60分鐘」節目表示：「不久之後，我便打電話給習主席，並不是要威脅，只是告訴他說，『我們已經見面許多次，如果您認為違反國際之間對俄羅斯的制裁，美國以及其他國家卻將持續在中國投資，您等於犯下重大錯誤，不過決定權操在您的手中。』」

習普會後 中俄舉行戰略合作會議

據報導，習近平主席和俄羅斯總統普亭日前在上海合作組織峰會會晤(習普峰會)後，中俄兩國高層18日起舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議，兩國互動引起關注。

路透報導，普亭在與習近平的會晤中表明，理解習近平對烏克蘭局勢的「疑問和關切」，但讚許中方在衝突問題上「平衡」的立場。有分析認為，這代表普亭間接承認，北京對俄烏戰爭感到不安。