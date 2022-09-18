40年最大通膨影響…明年雇主為員工加薪幅度衝上4%

由「Salary.com」機構所做最新調查指出，因為全美出現40年來最嚴重的通膨，國人窮於因應，全國雇主紛紛打算明年為員工加薪，幅度依年率計算為4%。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)17日報導，預估明年加薪幅度，與今年勞工 所獲加薪的中位數約略相當；去年是近十年來，雇主首次大幅增加給員工的薪酬預算。Salary.com機構提供薪酬及薪資分析軟體服務。

Salary.com薪酬諮詢部門執行董事米勒(Andy Miller)指出，過去十年間因為通膨非常低，加薪幅度也非常低。

Salary.com的調查在6月進行，受訪公司逾1000家，跨越很多產業部門。

雖說近幾年一般薪水都有調升，但幅度仍落後目前達年率8.5%的通膨。

增加薪酬反映在三種替員工加薪方面；第一是一般加薪，又稱生活成本調整，以跟上通膨；第二為按員工表現給的績效獎金；第三是因為就業 市場行情的調薪，讓員工不會比起同行的薪水差距很大。

米勒表示，很多公司就算沒在三方面全調，至少也調整兩項。

2021年以來，生活成本加薪超過2%，為多年來首度；Salary.com發現，中小型企業一般較大型公司加薪更慷慨。

米勒指出，這一點可說明中小企業的勞資關係跟大型企業並不相同；在大公司裡，員工就只是個編號而已；中小企業真的想表達關心員工，讓員工有感，但或許也要如此，中小企業才能跟較大型公司競爭人才。

事實上，目前就業市場緊俏，公司不分規模大小，都在競奪人才，同時為勞工短絀傷透腦筋，特別是低薪產業如觀光休閒業。

相形下，醫療業替員工加薪幅度落後其他產業，加薪中位數落在3%這個範圍；醫療產業加薪有諸多限制，最重要在醫療保險公司及政府如聯邦醫療保險 (Medicare)願意給產業多少資金；米勒指出，保險公司及政府是中間人，調整人們能受到與幾付的醫療照護；另外，政府及醫保公司總是慢個半拍。