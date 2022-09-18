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鐵路工人喊罷工有效 勞工看齊爭權益 全國罷工遍地開花

編譯洪毅／綜合17日電
今年上半年以來，全美各地已發生180場罷工。圖為達美航空機師本月1日在紐約甘迺迪機場罷工，以爭取更好的合約。(Getty Images)
今年上半年以來，全美各地已發生180場罷工。圖為達美航空機師本月1日在紐約甘迺迪機場罷工，以爭取更好的合約。(Getty Images)

由於勞動力市場供不應求，新冠疫情下的工作壓力及凸顯出來的勞資收益不均，今年罷工事件在全國遍地開花，近8萬名勞工參與其中，是去年同期的三倍，而近期鐵道工會爭權益成功，可能將激勵更多勞工為爭取合理待遇而挺身而出。

康乃爾大學工業及勞工關係學院近期發布的報告顯示，今年上半年，全國共有180宗罷工事件，7萬8000名勞工參與其中；而在去年上半年，罷工事件為102宗，僅2萬6500名勞工參與。

今年上半年，參與罷工的勞工人數是去年同期的三倍，也超過去年全年的6萬2000人；此外，今年迄今，全國有271宗罷工事件，也已經超過去年全年的265宗，而今年罷工事件最多的地方，分別在加州、華盛頓及賓州。

罷工事件遍地開花的主因，是經歷新冠疫情衝擊，許多無法居家辦公的勞工感到心力交瘁，例如必須冒著染疫風險的醫護人員，或是工作量遽增的物流人員；許多勞工看著收益屢屢創高的企業，及自己面臨的通膨壓力，相對剝奪感也會驟升。

此外，勞動力市場供不應求，招聘困難，供應鏈危機的經濟及通膨壓力，都讓許多勞工更有本錢向資方爭權益。

在拜登政府介入下，鐵道工會及公司達成有利於勞方的協議，還有來自民眾的支持，預料將會激勵更多勞工挺身而出，爭取更多權益，例如目前正在進行的西岸港口工人，以及優比速(USP)員工的勞資談判。

三分之二民眾 認同工會

西岸港口工會ILWU主席亞當斯(Willie Adams)表示，碼頭工人沒有周末，沒有假日，有人因為請病假或奔喪而被開除，甚至曾經10天內有三名員工喪命，如此工作環境已「不堪忍受」。

蓋洛普(Gallup)今年8月的民調顯示，目前有超過三分之二的民眾表態認同工會，這是過去50多年來的最高比例；哈佛大學法學教授莎倫‧布洛克(Sharon Block)表示，過去勞工認為應當忍讓之事「如今已一去不復返」。

鐵路工人日前以威脅罷工的手段，成功爭取到加薪和各種福利，成為其他行業工人樣板。圖...
鐵路工人日前以威脅罷工的手段，成功爭取到加薪和各種福利，成為其他行業工人樣板。圖為麥片品牌家樂氏(Kellogg's)密西根廠員工罷工。(Getty Images)

勞工 罷工 疫情

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