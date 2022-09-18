人力短缺 勞工「討價還價」爭取加薪 罷工潮陸續湧現

日益嚴重的勞工荒，讓教師、護士和鐵路工人爭取更高薪酬和更好福利，有了更多討價還價的本錢。圖為華府的美國大學教師罷工。(歐新社)

美國正面對工資與通膨之間的惡性循環：高薪酬推高企業成本，企業無奈上調消費品價格，導致生活成本上升，工人在生活壓力下要求更大幅度的加薪……使得通膨率繼續飆升，而加薪幅度卻往往追不上飆漲的通膨率。

勞工 要求提高薪酬的最重要底氣，就是勞動力嚴重短缺。鐵路工人、教師、護士、咖啡 師……幾乎各行各業都出現缺人荒，其中鐵路工會正引領透過罷工 來爭取加薪的潮流。

數據指出，目前就業市場人力非常緊張，有1100萬個職位空缺需人填補，供需要求表明，工人有優勢。

儘管鐵路工會最終與資方達成臨時協議，避過上周可能出現的全國性大罷工，拜登總統也稱讚協議是工作尊嚴的勝利。但工會領袖表示，薪酬還非主要，最重要的是生活品質問題。

全國機車工程師及列車員兄弟會主席皮爾斯(Dennis Pierce)說，6萬名工人的關鍵問題是休假與病假，從工程師到售票員都抱怨人手嚴重短缺，每周七天都要待命。

雖然避過了鐵路工人大罷工，但其他工潮陸續出現，西雅圖的教師離崗，明尼蘇達州1萬5000名護士採取罷工業行動，俄州教師走向街頭，咖啡師工會要求給工人更多的分成。

有線電視新聞網(CNN)全球經濟分析師法羅哈(Rana Faroohar)表示，這是新冠疫情過後，勞動力與企業之間的重新平衡，除加薪外，勞工還會要求更多，比如假期、病假、更好的福利等。

宏富投資集團(AGF Investments Inc.)首席經濟策略師瓦拉爾(Greg Valliere)也同意，在工會展示力量下，愈來愈多薪酬會與消費者物價指數(CPI)掛鉤。

但對經濟決策者來說，這是一個死結的難題，因為縮小工資與消費者價格之間的差距，實際上會導致通貨膨脹。

法羅哈指出，工資在上漲會對通膨不利，勞工薪酬最近整體增長了5%，但住房、醫療保健、教育支出，正以三倍的速度增長。但他仍然說，多放一點金錢到工人的口袋裡，並不是一個壞主意。